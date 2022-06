Stan Lee Kimdir, Hangi Karakterleri Yarattı?

Marvel Comics dünyasına adım atan çoğu kişi Stan Lee kimdir sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu yazıda hayatı boyunca oldukça büyük başarıların altına imza atan Lee’ye ilişkin merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Marvel Comics tarafından yayımlanan çizgi romanları okumaya başlayan pek çok kişi, Stan Lee’nin hayatını merak ediyor. Bu zamana kadar pek çok Marvel karakteri tasarlayan Lee ayrıca çeşitli filmlerde de yer aldı.

Bu yazıda çizgi roman dünyasında oldukça önemli bir başarı elde eden Lee ile ilgili merak edilen soruları cevaplayacağız. Hazırladığımız yazıya göz atarak Lee hakkında oldukça önemli bilgilere sahip olabilirsiniz.

Stan Lee Kimdir?

Stanley Martin Lieber (Stan Lee), 28 Aralık 1922 tarihinde New York’ta doğdu. Çocukluğunun bir kısmı Büyük Buhran döneminde geçen Lieber'ın ailesi bu sebepten ötürü maddi anlamda birtakım zorluklar yaşıyordu. Lieber ve erkek kardeşi Larry, ailesinin geçim sağlamak için verdiği mücadeleye tanık oldu.

Lee, liseden mezun olduktan sonra 1939 yılında ofis asistanı olarak işe alındı. 1942 yılında editörlüğe terfi eden Lee, o dönemden itibaren Stan lee ismi ile çizgi roman senaryoları yazmaya başlamıştı. Stan Lee takma adı, Stanley Martin Lieber’ın daha sonra yasal ismi hâline geldi.

Stan Lee, 1940’lı ve 1950’li yıllarda The Witness, The Destroyer, Whizzer, Jack Frost ve Black Marvel dahil olmak üzere çeşitli çizgi roman serileri yarattı. Lee ayrıca II. Dünya Savaşı esnasında orduda yazar ve illüstratör olarak görev aldı.

Lee ve Jack Kirby, 1961 yılında Fantastic Four’u (Fantastik Dörtlü) yarattı. Fantastik Dörtlü, kozmik bir olayın ardından süper güçler kazanan ve güçlerini kötüler ile savaşmak için kullanan dört karakterin maceralarını konu alıyor.

Fantastic Four, dünya genelinde çok büyük bir beğeni topladı. Söz konusu çizgi roman hem Marvel’a hem de Lee’ye önemli bir başarı elde ettirdi. Bir yıl sonra Lee ve Steve Ditko, uzun yıllardır popülerliğini devam ettiren ve hemen hemen herkesin tanıdığı Spider-Man isimli süper kahramanı yarattı.

Lee, Kirby ve Ditko, "Marvel yöntemi" olarak bilinen ortak iş akışını benimsedi. Söz konusu yöntem, sanatçılara hikâye kurgulama konusunda ciddi ölçüde katkı sağladı ve Marvel’ın baş döndürücü oranda yeni içerik üretmesine imkân tanıdı.

Stanley Martin Lieber tarafından yaratılan çizgi romanlar arasına The Incredible Hulk da dahil oldu. 1963 yılında ise X-Men yaratıldı. Lee’nin çizgi roman karakterlerinin ayırt edici bir özelliği bulunuyor. Bu özellik, insanüstü güçlerin insani duygular ile birleştirilmesidir.

Marvel, oluşturulan çizgi roman karakterlerinin büyük bir başarı elde etmesi sayesinde gelişmeye devam etti. Lee ise 1972 yılında yayıncı ve yazı işleri müdürü oldu. Stanley Martin Lieber, yaklaşık olarak 60 yıl resmi olarak Marvel için çalıştıktan sonra başka projeler peşinde koşmaya başladı.

Marvel’ın fahri başkanı olan Lee, 1999 yılında Stan Lee Media isimli bir şirket kurdu. Lee, kendi şirketinde ilk olarak 7th Portal isimli animasyon dizisi yayımladı. İnternet üzerinden yayımlanan ve süper kahramanları içeren dizi önemli bir başarı elde etti.

Stan Lee Media, ilk projesinin başarılı olmasının ardından yolsuzluk suçlaması ile birtakım davalar ile karşı karşıya kaldı. Şirket, 2021 yılının şubat ayında iflas başvurusunda bulundu. Lee, 2004 yılında çeşitli yeni karakterleri için Pow Entertainment isimli şirketi kurdu. 2017 yılında ise söz konusu şirketin satışı gerçekleşti.

Stan Lee tarafından yaratılan süper kahramanların film uyarlamaları da dünya genelinde oldukça önemli başarının altına imza attı. Örneğin 2000 yapımı X-Men ve 2002 yapımı Spider-Man, tüm dünyada milyarlarca dolar hasılat elde ederek gişe rekoru kırdı. Lee ayrıca çeşitli filmlerde küçük roller aldı.

Lee, 2002 yılının kasım ayında ilk Spider-Man filminden herhangi bir kâr edememesi sonucunda Marvel’a karşı 10 milyon dolar tutarında bir dava açtı. Mahkeme, 2005 yılında Lee lehine karar verdi. Lee ayrıca çizgi romanlar ve kendi hayatı hakkında çeşitli kitaplar yazdı.

Stanley Martin Lieber tarafından yayımlanan eserler arasında Stan Lee and the Rise and Fall of the American Comic Book, Origins of Marvel Comics ve Excelsior!: The Amazing Life of Stan Lee bulunuyor. Lieber, 2008 yılında Ulusal Sanat Madalyası’na layık görüldü.

Lee, 12 Kasım 2018 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde hayatını kaybetti.

Stan Lee Hangi Karakterleri Yarattı?

Ant-Man

Avengers

Black Panther

Black Widow

Captain Marvel

Daredevil

Doctor Strange

Fantastic Four

Hawkeye

Hulk

Iceman

Invisible Woman

Iron Man

Nick Fury

Professor X

Quicksilver

Spider-Man

Thor

Wasp

X-Men

Stan Lee kariyeri boyunca çok fazla sayıda karakter yarattı. Lee tarafından yaratılan karakterler arasında Doctor Strange’den Iron Man’e, Spider-Man'den Nick Fury’e, Tho’dan Fontastic Four’a, Ant-Man'den Black Widow’a kadar çeştli karakterler bulunuyor.

Yukarıda Stan Lee’nin yarattığı karakterlerin yalnızca 20 tanesini sıraladık. Lee’nni yarattığı Doctor Doom, Loki, Vulture dahil olmak üzere daha pek çok karakter mevcut. Yaratılan karakterlerin büyük bir kısmı ise dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip oldu.

En popüler karakterler arasında Spider-Man, Black Widow, Thor, Iron Man, X-Men, Daredevil, Fantastic Four, Hulk, Black Panther ve dahası yer alıyor.

Bu yazıda Stan Lee’nin merak edilen hayatını anlattık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.