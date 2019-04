Mobil klasik oyunlar arasında yer alan ve oyunculara ücretsiz olarak sunulan Letters From Nowhere: A Hidden Object Mystery ile bizleri gizemli dakikalar bekliyor olacak. G5 Entertainment tarafından geliştirilen ve üç farklı mobil platformda oyunculara ücretsiz olarak sunulan yapımda cadılar Hazewich adlı şehri işgal etmeye çalışıyorlar. Geçmişin tehditkar sırları bir bir su yüzüne çıkmaya devam ederken etrafta dolaşan iblisler de can sıkıcı bir hal almaya başlıyor. Esrarengiz cinayetleri aydınlatacağımız oyunda korku dolu anların yanı sıra aksiyon ve gerilim türünde bir oynanış karşımıza çıkacak.

3 bin farklı yürek hoplatıcı görevin yer aldığı oyunda araştırılmayı bekleyen 53 ürkütücü gizli nesne yer alıyor. Bonus ve ödüllerin yer aldığı yapımda 400 farklı toplanması gereken koleksiyon da bizleri bekliyor olacak. Zengin yapısı ile kısa sürede 1 milyon oyuncuyu geride bırakan yapım, üç farklı mobil platformda ücretsiz olarak indirilip oynanıyor.