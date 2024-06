Escape From Tarkov, kendi niş kitlesine sahip, oldukça sevilen ve sadık oyuncuları tarafından epey desteklenen bir oyun. Kendi istemcisi üzerinden oynanabilen Escape From Tarkov’un ileride başka platformlara gelip gelmeyeceği epey bir merak konusu. Biz de Escape From Tarkov Steam’e gelir mi diye düşünmeye başladık.

Uzun uzun anlatmaya başlamadan önce cevabı verelim. Hayır. Escape From Tarkov Steam’e gelmez ancak bunun istisnası var. Nasıl mı? Gelin sizler için detaylı anlatalım.

Escape From Tarkov Steam'e Gelme İhtimali

Escape From Tarkov’un Steam’e gelme ihtimali epey düşük. Bu oldukça düşük bir ihtimal çünkü esasında hiçbir geliştirici oyununu Steam’den değil kendi platformu üzerinden satmak ister. Bunun sebepleri ise genel olarak aşağıdaki gibidir.

Her satıştan Steam’e pay vermemek

İstatistikleri ve diğer kullanıcı bilgilerini paylaşmamak

Hile vb. durumların ortaya çıkması daha zor

Çok daha özgür ve hesap vermeden ilerlemek

İade politikaları ile uğraşmamak

Yukarıdaki maddeler maalesef geliştiricilerin, şirketlerin çok işine yarayan şeyler olsa da pek çoğu oyuncular için faydalı değil. Oyunları Steam üzerinden oynamak, Steam’in sunduğu güvence ve avantajlar ile bir oyunu deneyimlemek herkesin isteyeceği bir şeydir. Şirketler hariç!

Escape From Tarkov’un geliştiricisi Battlestate Games oyununu Steam’de değil de kendi platformunda yayınlamayarak hem gelirlerin tamamına sahip oluyor. Steam’e pay vermek zorunda değil. Oyun ile ilgili aldıkları kötü kararların sonuçları o kadar bariz bir şekilde gözükmüyor. Örneğin bugün Steam’de olan bir oyun çok yanlış bir karar aldığı zaman Steam’de oyuncular isyan ediyorlar ve oyuna kötü inceleme yazarak tepkilerini dile getirebiliyorlar.

Escape From Tarkov’un Steam’de olmamasının bir diğer sebebi ise Steam’in iade politikaları ile ilgili. Steam’de bir oyunu 2 saatten az oynayarak ve satın aldıktan 14 gün içerisinde iade edebiliyorsunuz. Pek çok kişi oyunu deneyimledikten sonra koşulsuz şartsız parasını Steam’de geri alabiliyor ancak oyun Steam’de yoksa, Escape From Tarkov’daki gibi kendi istemcisi üzerinden oynanan bir oyunsa iade almak çok ama çok zor. Hatta imkansıza yakın.

Tüm bu faktörleri göz önüne aldığımız zaman Escape From Tarkov’un geliştiricisi Battlestate Games başta olmak üzere hiçbir geliştirici -eğer ki kitlesi oyunu satın almaya çoktan hazırsa- oyununu Steam’de satmak istemez. Bu nedenle de yakın gelecekte Escape From Tarkov’u Steam’de görebileceğimizi hiç sanmıyoruz. Elbette bu durum ileride değişebilir ama şimdilik epey zor gibi.

Ne Olursa Escape From Tarkov Steam’e Gelir?

Eğer Escape From Tarkov çok fazla oyuncu kaybederse ya da kendi platformunda ulaşabileceği maksimum oyuncu sayısına ulaşıp satış anlamında platoya ulaşırsa o zaman Steam’e gelme durumları konuşulabilir. Escape From Tarkov benzeri oyunların akıbeti de elbette çok önemli. Eskiden Escape From Tarkov benzeri oyun neredeyse hiç yoktu ancak 2024 yılı itibariyle Escape From Tarkov’a çok benzeyen oyunlar piyasada yerini aldı.

Oyuncular Escape From Tarkov’u bırakıp başka oyunlara yönelirse, geliştirici ekip daha fazla kitleye ulaşmak için böyle bir yönteme başvurabilir. Blizzard, EA Games, Ubisoft gibi pek çok büyük firma yıllarca oyunlarını Steam’e getirmeme konusunda dirense de bir bir hepsi pek çok oyununu er ya da geç Steam’e getirdi.

Escape From Tarkov’daki öngörümüz de benzer şekilde. Escape From Tarkov artık hiç satmamaya başladığı zaman ve ciddi bir oyuncu kaybetmeye başladığı anda Steam’e gelip gelmeyeceği belli olur. Bunun haricinde yakın bir zamanda Escape From Tarkov’un Steam’e gelmesi pek söz konusu değil.

Escape From Tarkov Steam'e gelir mi gelmez mi irdelediğimiz yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizce Escape From Tarkov Steam'e gelir mi? Escape From Tarkov Steam’e gelse oynar mısınız? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.