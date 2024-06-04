Google Keep, Google tarafından 2013 yılında piyasaya sunuldu. Google Keep; ses, fotoğraf, not ve listeler eklenebilen bir uygulamadır. Kullanışlı özelliklerinin yanı sıra klasör-not defteri yapısı olmaması, etiket sınırının 50 olması, standart notların 20.000 karakter sayısıyla sınırlandırılması gibi durumlar kullanıcıları başka uygulamalara yöneltiyor.

Peki, en iyi Google Keep alternatifleri nelerdir?

En İyi Google Keep Alternatifleri

Microsoft OneNote

Trello

Todoist

Notejoy

Bundled

1. Microsoft OneNote

En iyi Google Keep alternatifleri içerisindeki Microsoft OneNote ile düzenli olarak notlar tutabilirsiniz. Notları bölüm ve sayfalara ayırarak daha düzgün, dikkat çekici görünmesini sağlayabilirsiniz. Arama ve gezinme özelliklerinden yararlanarak notlarınıza dilediğiniz zaman bakabilirsiniz.

Microsoft OneNote ile bağlantı kullanılarak alınan notlar paylaşılabilir. Dijital kalemle kağıt üzerindeki gibi rahat şekilde notlar alınabilir. Önemli notlar; sayfalar, not defterleri ve bölümler şeklinde kategorilere ayrılıp düzenlenebilir. E-postadan yararlanılarak not ekleme yapılabilir.

2. Trello

Alternatif Google Keep arayışı içerisinde olanlara Trello önerilebilir. Trello üzerinden projeler yönetilerek ortaya verimli bir çalışma çıkartılabilir. Ekipler arasındaki iş birliği içinde çok önemli bir uygulamadır. Trello hem sezgisel hem de basit bir kullanıcı arayüzünden oluşuyor. Kanban metodolojisine uygun kullanıcı arayüzü (UI) ile tasarlandı.

Kullanıcılar, iş birliklerini gerçek zamanlı yapma imkanına sahip. Reklamsız ücretsiz sürüme sahip olması ve farklı özelleştirme düzeyleriyle dikkat çekiyor. Panolardaki güncellemeler, global geçmiş sisteminden takip edilebilir. Çalışmalardan tam verim almak adına kartlara belge, resim vb. dosyalar eklenebilir. Aynı zamanda görünüm, takvim ve oylamalarda ek eklentilerden yararlanılabilir.

3. Todoist

Görev yönetiminin kusursuz gerçekleşmesini sağlayan Todoist, Google Keep’e alternatif online uygulamadır. Todoist, kullanışlı ve güçlü hem filtreleme hem de arama özelliklerine sahip. Paylaşım, iş birliği yapma imkanları sunan uygulamada e-posta gönderimi yapılabiliyor.

4. Notejoy

En iyi Google Keep alternatifi listemize ekleyebileceğimiz Notejoy, ekip çalışmalarının yanı sıra kişisel kullanımlar içinde çok uygun. Web, Windows, Android, MacOS ve iOS’de sorunsuz kullanılabilen bu uygulamanın çevrim dışı modu vardır.

Cihazlar arasında hızlı şekilde senkronizasyon yapma imkanı sunan uygulamayla gerçek zamanlı iş birliği yapılabilir. NoteJoy’e sesler, Microsoft Office dokümanları, videolar, Google Dokümanlar ve PDF’lerdekilerde eklenebilir.

5. Bundled

En iyi Google Keep alternatifleri içerisindeki Bundled, profesyonel tasarımıyla dikkat çekiyor. Uygulama; kanban panoları, paketler ve etiketlerle kullanışlılığını artırıyor.