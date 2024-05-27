Escape from Tarkov Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

Escape from Tarkov sistem gereksinimleri, aksiyon rol yapma ve simülasyon türündeki popüler oyunun kasma ve donma sorunları yaşanmadan oynanabilmesi için hangi donanım bileşenlerinin gerekli olduğunu gösterir. Dolayısıyla sorunsuz oyun deneyimi için bu gereksinimler oldukça önemlidir.

Escape from Tarkov'ı PC kaldırır mı sorusunun cevabını merak eden kişiler için bir rehber hazırladık. Peki, son dönemin en popüler oyunları arasında yer alan yapım hangi donanıma ihtiyaç duyuyor?

Escape from Tarkov Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7/8/10 (64 Bit)

: Windows 7/8/10 (64 Bit) İşlemci : Çift çekirdek işlemci 2.4 GHz (Intel Core 2 Duo, Intel Core i3) / 2.6 GHz (AMD Athlon, AMD Phenom II)

: Çift çekirdek işlemci 2.4 GHz (Intel Core 2 Duo, Intel Core i3) / 2.6 GHz (AMD Athlon, AMD Phenom II) RAM : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı : DX11 uyumlu 1 GB ekran kartı

: DX11 uyumlu 1 GB ekran kartı Ses: DirectX uyumlu ses kartı

Battlestate Games tarafından geliştirilen oyunun minimum ayarlarda oynanabilmesi için en az Çift çekirdek işlemci 2.4 GHz (Intel Core 2 Duo, Intel Core i3) / 2.6 GHz (AMD Athlon, AMD Phenom II) gerekiyor. Ayrıca DX 11 uyumlu 1 GB ekran kartına da ihtiyaç duyuluyor.

Escape from Tarkov Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7/8/10 (64 Bit)

: Windows 7/8/10 (64 Bit) İşlemci : Dört çekirdek işlemci 3.2 GHz (Intel Core i5, Intel Core i7) / 3.6 GHz (AMD FX, AMD Athlon)

: Dört çekirdek işlemci 3.2 GHz (Intel Core i5, Intel Core i7) / 3.6 GHz (AMD FX, AMD Athlon) RAM : 16 GB

: 16 GB Ekran Kartı : DX11 uyumlu 2 GB ekran kartı

: DX11 uyumlu 2 GB ekran kartı Ses: DirectX uyumlu ses kartı

Önerilen sistem gereksinimlerinde en az dört çekirdek işlemci 3.2 GHz (Intel Core i5, Intel Core i7) / 3.6 GHz (AMD FX, AMD Athlon) gerekiyor. Ayrıca en az 16 GB RAM'e ihtiyaç duyuluyor.

Escape from Tarkov Kaç GB?

Escape from Tarkov'un bilgisayara sorunsuz şekilde yüklenebilmesi için en az 19 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Depolama tarafında yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araçlar kapsamlı temizlik yaparak boş alan miktarını kolayca artırır.

Bu rehberde Escape from Tarkov kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Söz konusu oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.