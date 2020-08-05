Log Thrower, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir arcade oyunudur.

Renkli görselleri ve eğlenceli atmosferiyle dikkat çeken Log Thrower oyununda önünüze çıkan her şeyi yok ediyorsunuz. En yüksek puana ulaşmak için mücadele ettiğiniz oyunda keskin mermiler yaparak ilerliyorsunuz. Hedefler tam ortadan vurarak daha fazla puanlar kazanabileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bağımlılık yapıcı etkiye sahip olan oyunda eşsiz bir oyun deneyimi yer almakta. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Log Thrower sizleri bekliyor.

Log Thrower oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.