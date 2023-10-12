Roblox İsim Değiştirme Nasıl Yapılır?

Roblox isim değiştirme işleminin çok kolay bir şekilde yapılabilmesini sağlıyor. Bunun için yalnızca birkaç adımın sırasıyla uygulanması yeterlidir. Peki, çevrim içi oyun platformunda isim nasıl değiştirilir? Bu rehberde pek çok kişi tarafından merak edilen soruyu cevaplayacağız.

Çevrim içi oyun platformunda görünen isim ücretsiz olarak değiştirilebiliyor ancak Roblox kullanıcı adı değiştirme işlemi için 1000 Robux gerekiyor. Robux, söz konusu yapımda kullanılan oyun içi para birimidir. Eğer hesabınızda yeterli miktarda Robux yoksa Roblox kullanıcı ismi değiştirme işlemini yapamazsınız.

Roblox İsim Değiştirme Adımları

Roblox'un resmî sitesini ziyaret edin.

"Log In" butonuna tıklayın.

Hesabınıza giriş yapın.

Sağ üst köşedeki dişli çark simgesine basın.

"Settings" menüsüne girin.

"Account Info" sekmesini görüntüleyin.

"Display Name" kısmındaki düzenleme butonuna tıklayın.

Yeni isim belirleyin.

"Save" butonuna basın.

Çevrim içi oyun platformunda görünen ismi değiştirmek için öncelikle Roblox'un resmî web sitesini ziyaret edin. Bir sonraki adımda "Log In" butonuna tıklayın ve hemen ardından üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza girdikten sonra sağ üst köşede yer alan dişli çark simgesine tıklayın. Bu adımı uyguladığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Settings" menüsüne girin. "Account Info" sekmesinde bulunan "Display Name" kısmındaki düzenleme butonuna tıklayın.

Açılan pencere üzerinden yeni isim belirleyin. Son olarak "Save" butonuna basın. Bu adımı uyguladığınız takdirde görünen isim kısmı değişecektir. Bu değişiklik, yedi gün içerisinde yalnızca bir kez yapılabiliyor. Dolayısıyla söz konusu işlemi uyguladıktan sonra yeni bir değişiklik için en az bir hafta beklemeniz gerekiyor.

Roblox Kullanıcı Adı Değiştirme Adımları

Roblox'un resmî sitesine girin.

"Log In" butonuna basın.

Hesabınıza giriş yapın.

Sağ üst köşedeki dişli çark simgesine basın.

"Settings" menüsünü görüntüleyin.

"Account Info" sekmesine girin.

"Username" kısmındaki düzenleme butonuna basın.

Yeni kullanıcı adı belirleyin.

"Buy" butonuna tıklayın.

Roblox kullanıcı adı değiştirme işlemi için ilk olarak Roblox'un web sitesi üzerinden hesabınıza giriş yapın ve ardından sağ üst köşede yer alan dişli çark simgesine basın. "Settings" menüsünden "Account Info" sekmesine girin.

"Username" kısmında bulunan düzenleme butonuna tıklayın. Yeni bir kullanıcı adı belirleyin ve "Buy" butonuna basın. 1000 Robux karşılığında kullanıcı ismi değişecektir.

Bu rehberde çevrim içi oyun platformunda görünen isim ve kullanıcı ismi değiştirme işlemlerinin nasıl yapıldığını açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak söz konusu işlemleri tamamlayabilirsiniz.