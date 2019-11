Mobil platformda rol oyunları arasında boy gösteren ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen Logging Quest 2, diyalog halinde ilerleyen aksiyon dolu bir hikayede yer alarak rakiplerinizi stratejik savaşlar sonunda devirebileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Metin tabanlı grafikleri ve çarpıcı görselleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, görev haritası üzerinde ilerleyerek sizden istenilenleri yerine getirmek ve rakiplerinizle birebir savaşarak seviye atlamaktır.

Diyaloglardan yola çıkarak düşmanlarınızın yerlerini tespit edebilir ve görevleri tamamlayarak yolunuza devam edebilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve aksiyon dolu savaş sahneleri ile bağımlısı olacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde yüzlerce farklı seviye ve her seviyede birbirinden zorlu görev yer almaktadır. Ayrıca birbirinden güçlü onlarca karakter ve her karakterin kendine has özel güçleri bulunmaktadır. Karakterinizi seçerek savaş stratejinizi hazırlayın ve macera dolu bir serüvene atılarak rakiplerinizi tek tek yok edin.

Android işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayacağınız Logging Quest 2 ile sizde yeni deneyimler edinebilir ve kendinizi geliştirebilirsiniz.