Meta şirketi tarafından yapılan etkinliğin ardından ön siparişe açılan Meta Quest 3 özellikleri ve fiyatı ile dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Karma gerçeklik cihazı, sahip olduğu şık tasarımıyla da öne çıkıyor.

Bu rehberde Apple Vision Pro rakibi Quest 3 ile ilgili merak edilen soruları yanıtlayacağız. Peki, Meta tarafından üretilen yeni cihaz neler sunuyor?

Meta Quest 3 Özellikleri

Ekran Çözünürlüğü : 2064 x 2208 piksel

: 2064 x 2208 piksel Ekran Teknolojisi . LCD

. LCD Yenileme Hızı : 90Hz ve 120Hz

: 90Hz ve 120Hz İşlemci : Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2

: Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128 GB / 512 GB

: 128 GB / 512 GB Ağırlık : 515 gram

: 515 gram Boyut : 184 mm x 160 mm x 98 mm

: 184 mm x 160 mm x 98 mm Pil Ömrü : Yaklaşık 3 saate kadar.

: Yaklaşık 3 saate kadar. Şarj Süresi : 2 saat civarında.

: 2 saat civarında. Bağlantı: Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2

Meta Connect 2023 isimli etkinlik sırasında Quest 3 isimli karma gerçeklik cihazının detayları ve fiyat etiketi belli oldu. Karma gerçeklik cihazı 128 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor.

Yeni cihazda Snapdragon XR2 Gen 2 işlemcisi ve 8 GB RAM yer alıyor. Quest 2'ye kıyasla grafik performansının iki katına çıkarıldığı ve aynı zamanda son nesil XR2 yongasını çalıştıran Quest Pro'dan bile önemli daha iyi olduğu belirtiliyor.

Quest 3 modelinin ekranı 90Hz ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. LCD ekran üzerinde 2064 x 2208 piksel çözünürlük sunan cihaz, Quest 2 ve Quest Pro'ya kıyasla daha iyi bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

Söz konusu cihaz hem sanal gerçeklik hem de artırılmış gerçeklik modlarını içeriyor. Modlar arasında kolayca geçiş yapılabiliyor. Yaklaşık 3 saate kadar pil ömrü sunacağı söylenen cihaz 2 saat civarında şarj olabilecek.

515 gram ağırlığındaki yeni cihaz, 503 gram olan Quest 2'ye kıyasla biraz daha ağır bir yapıya sahip. Quest 2'deki mevcut oyunların yanı sıra Assassin's Creed Nexus ve Asgard's Wrath 2 gibi oyunların da yeni cihaza geleceği ifade ediliyor.

Meta Quest 3 Fiyatı

128 GB Depolama : 499,99 dolar

: 499,99 dolar 512 GB Depolama: 649,99 dolar

Quest 3 hakkında ne düşünüyorsunuz? Meta tarafından üretilen Söz konusu cihaz ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.