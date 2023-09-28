Meta Quest 3 Özellikleri ve Fiyatı
Bu rehberde Meta Quest 3 özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen soruları cevaplayacağız. İşte Meta tarafından üretilen karma gerçeklik cihazı!
Meta şirketi tarafından yapılan etkinliğin ardından ön siparişe açılan Meta Quest 3 özellikleri ve fiyatı ile dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Karma gerçeklik cihazı, sahip olduğu şık tasarımıyla da öne çıkıyor.
Bu rehberde Apple Vision Pro rakibi Quest 3 ile ilgili merak edilen soruları yanıtlayacağız. Peki, Meta tarafından üretilen yeni cihaz neler sunuyor?
Meta Quest 3 Özellikleri
- Ekran Çözünürlüğü: 2064 x 2208 piksel
- Ekran Teknolojisi. LCD
- Yenileme Hızı: 90Hz ve 120Hz
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB / 512 GB
- Ağırlık: 515 gram
- Boyut: 184 mm x 160 mm x 98 mm
- Pil Ömrü: Yaklaşık 3 saate kadar.
- Şarj Süresi: 2 saat civarında.
- Bağlantı: Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2
Meta Connect 2023 isimli etkinlik sırasında Quest 3 isimli karma gerçeklik cihazının detayları ve fiyat etiketi belli oldu. Karma gerçeklik cihazı 128 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor.
Yeni cihazda Snapdragon XR2 Gen 2 işlemcisi ve 8 GB RAM yer alıyor. Quest 2'ye kıyasla grafik performansının iki katına çıkarıldığı ve aynı zamanda son nesil XR2 yongasını çalıştıran Quest Pro'dan bile önemli daha iyi olduğu belirtiliyor.
Quest 3 modelinin ekranı 90Hz ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. LCD ekran üzerinde 2064 x 2208 piksel çözünürlük sunan cihaz, Quest 2 ve Quest Pro'ya kıyasla daha iyi bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.
Söz konusu cihaz hem sanal gerçeklik hem de artırılmış gerçeklik modlarını içeriyor. Modlar arasında kolayca geçiş yapılabiliyor. Yaklaşık 3 saate kadar pil ömrü sunacağı söylenen cihaz 2 saat civarında şarj olabilecek.
515 gram ağırlığındaki yeni cihaz, 503 gram olan Quest 2'ye kıyasla biraz daha ağır bir yapıya sahip. Quest 2'deki mevcut oyunların yanı sıra Assassin's Creed Nexus ve Asgard's Wrath 2 gibi oyunların da yeni cihaza geleceği ifade ediliyor.
Sanal Gerçeklik (VR) Nedir?
Sanal gerçeklik (VR); fiziksel dünyadan uzak bir sanal evreni ifade ediyor. Diğer bir ifadeyse; simüle bir ortam yaratılması adına bilgisayar teknolojisinden yararlanılmasıdır.
Meta Quest 3 Fiyatı
- 128 GB Depolama: 499,99 dolar
- 512 GB Depolama: 649,99 dolar
Aklınızı Başınızdan Alacak En İyi Sanal Gerçeklik (VR) Oyunları
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte oyun sektöründe de çeşitli atılımlar yapılıyor. Son dönemde yaşanan en büyük atılımlardan biri de sanal gerçeklik (VR) oyunları.
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