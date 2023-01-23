Gelmiş geçmiş en iyi RPG’lerden biri olan Divinity Original Sin 2, çıktığı günden bugüne kadar çokça övüldü, otoriteler tarafından tam not alan bir oyun oldu. Oldschool RPG oyunlarını sevenlerin yere göğe sığdıramadığı bu oyun sıra tabanlı strateji oyunlarının en iyi örneklerinden biridir.

Divinity Original Sin 2 hikaye odaklı bir oyundur. Oldukça kompleks ve uzun bir hikayesi vardır. Dil bariyerine takılmadan oyunun hikayesini en iyi şekilde anlayabilmek istiyorsanız Divinity Original Sin 2 Türkçe yama kurabilirsiniz. Aşağıda sizler için madde madde Divinity Original Sin 2 Türkçe yama nasıl yapılır izah ettik. Bu basit adımları takip ederek siz de Divinity Original Sin 2’yi Türkçe oynayabilirsiniz.

Divinity Original Sin 2 Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Öncelikle Divinity Original Sin 2 Türkçe yama dosyasını indirin. (Steam’deki Definitive Edition için Türkçe yama kurmak istiyorsanız ilgili sürümü indirebilirsiniz.)

Oyunun kurulu olduğu dizini açın.

Eğer oyunun normal sürümüne Türkçe yama kuracaksanız Divinity Original Sin 2\DefEd\Data\Localization dizinine Steam’deki Definitive Edition için Türkçe yama kuracaksanız Divinity Original Sin 2\DefEd\Data\Localization dizinine English.pak isimli dosyayı atın.

dizinine Steam’deki için Türkçe yama kuracaksanız dizinine isimli dosyayı atın. Değiştirme işlemini onaylayın.

İşlem tamam. Divinity Original Sin 2 Türkçe yama başarıyla bilgisayarınıza kuruldu.

Divinity Original Sin 2 Hakkında

Baldur’s Gate 3’ün de yapımcılığını üstlenen tecrübeli ekip Larian Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan Divinity Original Sin 2, 2017 yılında piyasaya sürüldü. İlk oyunun büyük başarısından sonra devam oyununu çıkaran ekip ilk oyunun iyi yaptığı her şeyi daha iyi yaparak muhteşem bir devam oyununa imza attı.

Taktiksel rol yapma ve sıra tabanlı strateji türlerini harika bir şekilde harmanlayan Divinity Original Sin 2 eski tarzdaki RPG ekolünü modern bir oynanış ve arayüz ile bizlere sunuyor. Keşfedilecek oldukça geniş bir dünya sunan Divinity Original Sin 2 fantastik dünyaları seven herkesin bayılacağı bir oyun.

Divinity Original Sin 2 Türkçe yama hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Divinity Original Sin serisini oynadınız mı? Divinity Original Sin 2 Türkçe yama nasıl olmuş? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.