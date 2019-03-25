logi., Türk yapımı mobil oyunlar arasında. 2019’un en iyi mantık ve zeka oyunu olduğunu düşündüğüm logi., rahatlatıcı ve zihin açıcı bulmacalarla dolu. Minimalist stil görsellere sahip olan bulmaca oyunu, 75 zorlayıcı bölüm içeriyor.

Düşünmeye iten bölümlerle süslü mobil bulmaca oyunlarını sevenlerin keyifle oynayacağı bir yapım logi. Android platformunda ücretsiz indirilebilir olan oyunda objeleri döndürerek topu hedefe ulaştırmak için kafa patlatıyorsunuz. Top ile hedef arasındaki objeler bir kere döndürülebiliyor; logi harekete geçtikten sonra müdahale edemiyorsunuz. Objelerin yapısına bakıp topun nereye çarpacağının, hangi yöne gideceğinin hesabını önceden yapmanız gerekiyor. Stratejik düşünmezseniz ilerleme şansınız yok. Gerçekten zihin açan bir mobil oyun. Mantık sınırlarını zorlayan bölümlerin sayısı şu an için 75 ile sınırlı olsa da geliştirici, güncellemelerle yeni bölümlerin geleceği müjdesini veriyor. Unutmadan, oyun tamamıyla ücretsiz.

logi. Özellikleri