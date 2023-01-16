Yapay Zeka Destekli En İyi Uygulamalar

Son zamanlarda yapay zeka destekli uygulamaların sayısı epey artmış durumda. Öyle ki artık her bir alan için o konu ile alakalı bir yapay zeka çözümü mevcut diyebiliriz. Pek çok yapay zeka uygulaması ücretli veya ücretsiz bir şekilde kullanıcılara sunuluyor. Peki aralarından en iyisi hangisi? Aşağıda en iyi yapay zeka uygulamalarını sizler için listeledik.

En İyi Yapay Zeka Uygulamaları

Azure Machine Learning Studio

Amazon Alexa

Google Assistant

Cortana

ChatGPT

Lensa

Dating.ai

TensorFlow 2.0

Adobe Photoshop

Azure Machine Learning Studio

Makine öğrenmesi dediğimiz konsept son yılların en popüler yazılım alanlarından bir tanesidir. Makine öğrenmesi uzmanları, veri bilimciler ve mühendisler tarafından kullanılabilen Azure Machine Learning esasında bir bulut hizmetidir. Azure Machine Learning Studio sayesinde herhangi bir şey yüklemek zorunda kalmadan, projenin türüne ve geçmiş makine öğrenimi deneyiminizin düzeyine bağlı olarak sizlere pek çok yazma deneyimi sunar.

Amazon Alexa

Amazon tarafından geliştirilen yapay zeka destekli bir sanal asistan olan Alexa, günlük işlerinizde size yardımcı olmak için üretilmiştir. Akıllı ev teknolojilerini kontrol etmek, hava durumunu sorgulamak, hesap yapmak ve daha pek çok günlük işlerde size yardımcı olan Alexa en iyi yapay zeka uygulamalarından biridir.

Google Assistant

Yukarıda bahsettiğimiz Alexa gibi bir sanal asistan olan Google Assistant, isminden de anlaşılacağı üzere Google tarafından geliştirilmiş bir yapay zeka uygulamasıdır. Google Asistana pek çok şeyi sorabilirsiniz. Sizin için Google araması yapabilen bu asistan yeni nesil bir arama yöntemidir.

Cortana

Amazon ve Google’ın yapay zeka asistanı olur da Microsoft’un olmaz mı? Microsoft tarafından geliştirilen Cortana, Windows ve Microsoft ürünlerinde kullanabileceğiniz bir sanal asistanıdır. Windows Phone ve Xbox gibi sistemlerde çalışan Cortana Bing arama motorundaki bilgileri derleyerek sorularınızı cevaplayabilen bir uygulamadır.

ChatGPT

Son döneme damgasını vuran en çarpıcı yapay zeka uygulamalarından biri olan ChatGPT nedir bilmiyorsanız sizin için kısaca özet geçelim. OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT en temelinde bir dil botudur. Diyalog konusunda uzmanlaşmış ve ince ayarlar ile her geçen gün daha da iyi bir hale gelen ChatGPT söz konusu “dil” olan her şey ile alakalı oldukça iyi sonuçlar verebiliyor. Etkili bir biçimde çeviri yapabiliyor, bir konu hakkında sizi bilgi verebiliyor, pek çok arama sonucundan derlediği bilgileri size sunabiliyor hatta sizin için kod bile yazabiliyor. Oldukça heyecan uyandıran bir uygulama olan ChatGPT son zamanlarda çıkmış en iyi yapay zeka uygulamalarından biri.

Lensa

Bir dönem adeta trend olan Lensa; sizlere son derece estetik, sanatsal avatarlar oluşturmanıza imkan sağlayan bir uygulama. “Lensa Nedir? Nasıl Kullanılır?” isimli yazımızda da detaylı bir şekilde anlattığımız üzere Lensa sizin birkaç selfie’niz üzerinden yüzlerce farklı avatar yaratabiliyor. Kullanması oldukça kolay ve pratik olan Lensa sizi kendine gerçekten hayran bırakacak bir uygulama olmuş.

Dating.ai

Oldukça ilginç bir flört uygulaması olan Dating.ai “yüz arama” teknolojisi ile çalışıyor. Beğendiğiniz bir kişinin yüzüne benzer kişileri bulmanıza imkan sağlayan Dating.ai bazı noktalarda korkutucu bile olabiliyor. Oldukça iyi sonuçlar verebilen bu ve bunun gibi yapay zeka destekli uygulamalar Tinder’ın yerini alabilir.

TensorFlow 2.0

TensorFlow; Python tabanlı, açık kaynak kodlu bir uçtan uca sayısal hesaplama ve makine öğrenimi platformudur. Geliştiriciler tarafından kullanılan TensorFlow oldukça kompleks bir platformdur. Google tarafından geliştirilen TensorFlow ile derin öğrenme destekli yapay zeka uygulamaları geliştirebilmeniz mümkün.

Adobe Photoshop

Listede görmeyi en ummayacağınız uygulamalardan biri olan Adobe Photoshop tamamen yapay zeka ile oluşturulmuş bir program olmasa da son yıllarda eklediği pek çok özellik yapay zeka ile desteklenmiştir. Adobe Photoshop her yıl yeni özellikler eklemeye devam ediyor ve bu özelliklerin pek çoğu yapay zeka ile ilintili. Photoshop’u çok daha etkili kullanmamızı sağlayan yapay zeka teknolojisi Adobe tarafından oldukça başarılı bir şekilde entegre edilmiş.

Yapay zeka destekli uygulamalardan en iyilerini sizler için derlediğimiz yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin favori yapay zeka uygulamanız hangisi? Yapay zeka sizce geleceğimizi nasıl şekillendirecek? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.