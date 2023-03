En İyi Yapay Zeka Robotu Hangisi: ChatGPT, Bing Chat, You Chat…

Günümüzde yapay zeka robotları yaşamımızın önemli bir parçası haline dönüştü. Sohbet robotları, internetteki arama motorları gibi pek çok yapay zeka uygulaması gündelik yaşamda çok kullanılmaya başladı. Bu durumda yapay zeka robotları arasındaki rekabeti artırdı.

Yapay zeka robotları kendine has farklı özelliklerin yanı sıra birbirine benzer özelliklerle de dikkat çekiyor. Biz de yazımızda ChatGPT, Bing Chat, You Chat, Jasper, Chatsonic ve Google Bard yapay zeka araçlarını ele aldık.

En İyi 6 Yapay Zeka Robotu

İnsan yaşamının bir parçası haline gelen en 6 yapay zeka robotunu şöyle ele alabiliriz:

1. ChatGPT

ChatGPT yapay zeka robotunun en önemli özelliği tamamen ücretsiz kullanılmasıdır. ChatGPT’nin diğer genel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz;

Konuşabiliyor,

Yazma becerisi var,

STEM bilgisi mevcut,

İnternete bağlı değil,

Her zaman kullanılamıyor.

ChatGPT; metin üretip, kod yazabiliyor. Aynı zamanda matematik problemlerini de çözebiliyor. E-posta, deneme, alışveriş listeleri vb. hususlar üretebiliyor. STEM’le ilgili bilgisi yüksek olan ChatGPT, kod yazarak hataları ayıklayabiliyor. Aynı zamanda karışık olan matematik denklemlerini de çözüyor.

2. Bing Chat

İnternete erişimi olan Bing Chat yapay zeka robotu, kaynaklara geri bağlantılar gönderebiliyor. Bing Chat, OpenAl’ın en gelişmiş LLM’sini kullanıyor. Güncel olaylarla ilgili bilgilerin yer aldığı arama motoru gibi çalışıyor. Şubat ayı başlarında tanıtılan Bing Chat, Microsoft tarafından geliştirilmiştir.

OpenAl dil modeli sistemlerinden daha güvenilir ve yetenekli olduğu kabul ediliyor. Bing Chat, GPT-4 üzerinden çalışıyor. Çeşitli sorgular için kullanılabiliyor. Fakat Bing Chat şu anda sadece Microsoft Edge ile çalışıyor. Bunun yanı sıra sınırlı önizlemeli olması Bing Chat’in diğer ikinci olumsuz tarafıdır.

3. You Chat

Kolay kullanımı You Chat’in en önemli özelliğidir. Kullanıcısına her zaman güncel bilgiler sunuyor. Fakat zaman zaman hatalı bilgiler verebiliyor. You Chat yapay zeka robotunun işlevleri sınırlıdır. ChatGPT’ye çok benzeyen You Chat’in işlevleri şu şekildedir;

Kod yazma,

Karmaşık kavramları açıklama,

Kitapları özetleme,

Tavsiye verme.

YouChat, ChatGPT’nin geliştirilmiş versiyonu olarak tasarlanmıştır. Yalnız sohbetlerde değil aynı zamanda arama sonuçlarında da doğru yanıtlar vermeye çalışıyor. Çünkü kendisiyle aynı isimdeki bir arama motoruna entegre edilmiştir. YouChat’in diğer yapay zeka robotları gibi sohbet paylaşımı, mikrofon girişi gibi ek özellikleri bulunmuyor. Fakat bu eksikliğini güncellenen bilgi veritabanıyla çözüyor.

4. Jasper

OpenAl’in GPT-3 versiyonunu Jasper yapay zeka robotu kullanıyor. Jasper; dil bilgisi ve intihal kontrolleri yapıyor. Ürün açıklamaları oluşturup metinleri özetleyebiliyor. Bunun yanında paragraflarda oluşturuyor. Jasper’in yalnızca iki tane olumsuz tarafı vardır.

1. sadece yazılı metne odaklanarak çalışır. 2. olumsuz tarafıysa maliyeti çok yüksektir. Kopya düzenleme ve 50 farklı yazı şablonu oluşturması Jasper’in en önemli özellikleridir. Jasper, insana benzer cevaplar oluşturabilmek için doğal dil işleme yöntemini kullanıyor.

5. Chatsonic

Güncel bilgiler sunan bir yapay zeka robotudur. Ücretsiz denenebilen Chatsonic, yukarıda belirttiğimiz yapay zeka robotları gibi matematik işlev yeteneğine sahip değil. Aynı zamanda onlar gibi popülerde değildir. Chatsonic, Google ve GPT-4 tarafından destekleniyor. Al görüntüsü oluşturma, ses dikte etme gibi özellikleri vardır. Bu yapay zeka robotu; güncel olaylarla ilgili kaynaklara bağlantılar oluşturan dipnotları içeriyor.

6. Google Bard

Google'a erişim sağlayabilmesi Google Bard’ın en önemli özelliğidir. Metinleri güzel şekilde düzenlemesi de önemli bir beceridir. Google Bard, Google’ın deneysel sohbete dayalı Al sohbet hizmetidir. Google Bard;

Metni düzenleme,

Profesyonel şekilde özetler çıkarma,

Özgeçmiş oluşturma gibi profesyonel çalışmalar yapabiliyor.

Özellikle Google Bard, profesyonel belge yazabilen metin asistanı olarak dikkat çekiyor. Ücretsiz olarak sunulan Google Bard, kompozisyon gibi yazılarda çok yardımcıdır.

Yukarıda belirttiğimiz yapay zeka robotlarının her birisinin kendine göre özellikleri bulunuyor. Bazı özellikleriyse ortaktır. Ancak en çok gündemde olanlar ChatGPT ve Google Bard’diı.

Sizlere her bir yapay zekayı ayrı ayrı ele aldık. Aynı zamanda Yapay Zeka Güvenilir mi? başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.