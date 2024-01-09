Yeni Başlayanlara Özel: En İyi Yapay Zeka Proje Fikirleri

Yapay zeka, son dönemin en popüler alanlarından biri. Normal olarak teknoloji başta olmak üzere tüm sektörlere ve hayatımızın her alanına yayılmış durumda.

Günümüzde her alanda büyük rol oynayan yapay zeka, artık bireysel işlerimizi halledebilmemiz ve farklı bir noktaya taşıyabilmemiz konusunda da bizlere yardımcı oluyor.

Özellikle ölçeklenebilir yapay zeka tabanlı çözümler geliştirilerek ortaya oldukça yaratıcı projeler çıkarılabilir. Biz de bu yazımızda yeni başlayanlara özel, en iyi yapay zeka proje fikirleri ile ilgili bir rehber hazırladık.

En İyi 16 Yapay Zeka Proje Fikri

En iyi yapay zeka proje fikirlerini şöyle sıralayabiliriz:

1. Tercüman Uygulaması

Tercüman uygulaması; NLP(Neuro Linguistic Programming) yani “Sinir Dili Programlama”, “Beyin Dil Programlaması” ve “Nörolinguistik Programlama” temellerinden yararlanan bir yapay zeka projesidir.

Bu uygulama, yabancı bir dildeki cümlenin kişinin ana diline çevrilmesini sağlıyor.

Bir yapay zeka modelinin en baştan eğitilmesi çok zordur. Fakat tercüman uygulaması projesiyle herhangi bir cümle kolayca “transformers” isimli eğitilen modelle istenilen dile çevrilebilir.

Tercüman uygulamasının geliştirilmesi için Python’a ait GluonNLP kütüphanesinden yararlanılabilir.

2. Sahte Haber Bulucu

En iyi yapay zeka proje fikirleri arasında yer alan sahte haber bulucu, insanları yanıltan doğruluğu kesin olmayan ve yalan haberlerin yayılmasını engeller.

Sahte haberler, profesyonelce sunuldukları için doğru gibi görünürler. Dolayısıyla insanlarda bu tür haberlere hemen inanır. Sahte ve orijinal haberin ayırt edilmesi çok zordur. Eğer hızlı tespit edilmezse büyük problemlere neden olabilir.

Yukarıda bahsettiğimiz durumların önüne geçmek için sahte haber dedektörü projesinin geliştirilmesi için Kaggle’deki “Gerçek ve Sahte Haber” veri kümelerinden yararlanılabilir.

BERT isimli daha önce eğitilen makine öğrenimi modeliyle sahte ve orijinal haberler sınıflandırılır. Bu yapay zeka projesi, Python’a yüklenen açık kaynaklı NLP modeli olarak bilinmektedir.

3. Otomatik Düzeltme Aracı

Yapay zeka tabanlı otomatik düzeltme aracı ile günlük yaşamınızı önemli ölçüde kolaylaştırabilirsiniz. Yapay zeka tabanlı bu uygulama sayesinde yazım ve dilbilgisi hatalarını kolayca düzeltebilirsiniz.

Otomatik düzeltme aracı projesini kullanabilmek için Python üzerinden TextBlob kütüphanesinden yararlanabilirsiniz. Özellikle otomatik düzeltme aracı projesinden tam fayda sağlamak için “ 'Corect()'” işlevi kullanılabilir.

4. İntihal Analizörü

En iyi yapay zeka proje fikirleri içerisinde yer alan intihal analizörü, orijinal içeriklerin oluşturulmasını sağlıyor. Bunun için içerikte intihaller varsa onları tespit edip onların orijinale çevrilmesi adına kullanıcıya uyarı veriyor. Bir içeriğin orijinal olup olmadığı anlamak ancak böyle araçlarla mümkündür.

5. Müşteri Danışma Sistemi

İşletme sahipleri, müşterilerinin ürün tercihlerini anlayabilmek için müşteri danışma sistemi isimli yapay zeka projesinden yararlanabilir.

Müşteriler, müşteri danışma sistemi aracılığıyla ürünlerle ilgili geri bildirimlerini belirtir. Müşteri danışma sistemi sayesinde işletmeler müşterileriyle kolayca iletişim kurabilir.

6. Konut Fiyat Tahmincisi

Temel yapay zeka özellikleri kullanarak konutların fiyat değişimlerini tahmin eden bir projede geliştirilmiştir. Bu projede ML modelleriyle algoritmaları kullanılıyor. Projede veri kümelerinin geliştirilmesi için Kaggle’nin herkese açık veri kümesi ya da web scraping indirilir.

Projenin diğer adımında mükerrer, farklı null değerleri ve anormal kısımları belirlenip sonrasında veri kümesi temizlenir. Bu temizleme işleminin ardından ilgili olan farklı histogramlar hesaplanır.

Projenin ilerlemesine bağlı olarak test web kazıma yöntemleriyle büyük veri kümeleri hakkında bilgi edinilir.

7. Konum Tahmin Etme

Konum tahmin etme yapay zeka projesi sayesinde kullanıcılar, bir sonraki muhtemel konumlarını tahmin edebilirler. Bir tatil mekanı, restoran ya da müze gibi birçok yer arasında nereye gideceklerini karar verebilirler.

Konum tahmin etme yapay zeka projesi; Sinir Ağları (NN), Bayesian Ağları, LempelZiv (LZ) algoritması, Birliktelik Kuralları ve Markov Modeli (MM) aracılığıyla kullanıcıların bilinçli karar vermesini sağlar.

8. Zatürre Tespiti

En iyi yapay zeka projeleri örneklerinden biri de zatürre hastalığını tespit etmek için geliştirilmiştir. Zatürre tespiti yapan yapay zeka projesi, insanların sağlığını güven altına alıyor.

Zatürre tespiti yapay zeka projesi, hastaların röntgen görüntülerini yakalıyor. Kanser, zatürre, tümör gibi hastalıkların tespitini kolaylaştırmaktadır.

Yalnız bu yapay zeka aracının görüntülerinin çözünürlüğü düşüktür. Bu sebeple yorumlanması da karışıktır. Projenin amacı, hastaların röntgen resimlerinden zatürreyi tanımlamaktadır.

Bunun için de CNN’nin (Evrişim Sinir Ağları) kullanıldığı yapay zeka sistemi geliştirmeyi hedefliyor. Proje, zatürre hastalığının sonuçlarını doğru şekilde tespit edip sonrasında yorumlayabilen yazılım çözümlerinden oluşuyor.

Yazılımla alakalı bilgileri bu yapay zeka aracı işleyip sonrasında yerleşik veritabanında test ediyor.

9. Hisse Senedi Fiyat Tahmincisi

Finansla ilgilenenler için güzel bir yapay zeka projesi olduğunu söyleyebiliriz. Hisse senedi fiyat tahmincisi, geniş veri kümesi yelpazesine erişim sağlamaktadır.

Veri kümeleri, çok sayıdaki verilerin incelenmesi için makine öğrenimi algoritmalarının ne şekilde kullanılacağına dair bizlere bilgi verir. Çok miktarda verinin olması hem kalıp hem de model bulmayı basitleştirir.

Bu da gelecekte borsada neler olacağıyla ilgili doğru tahminlerde bulunulmasını sağlar.

10. Sahte Ürün İnceleme Kimliği

Web sitelerine sahte ürün incelemeleri yükleyen işletme sahiplerini caydırmak adına bir yapay zeka projesi geliştirilmiştir. Sahte ürün inceleme kimliği isimli yapay zeka projesi sayesinde insanlar, müşteriler ürünleri incelerken yanlış ürünlere gitmemiş olacak.

Bu projenin oluşturulabilmesi için Kaggle’den yararlanılabilir. Kagg, 800 olumlu ve 800 olumsuz toplamda 1600 yorumdan oluşan Deceptive Opinion Spam Corpus veri kümesinden oluşuyor.

11. Öğretilebilir Makine

En iyi yapay zeka projeleri içerisindeki öğretilebilir makine, insanları kolayca makine öğrenimi işlevlerine erişim sağlatıyor. Öğretilebilir makine, geliştirilmiş web tabanlı bir yapay zeka aracıdır.

Web sitelerinde çeşitli sınıflarda resimler yüklenebilir. Bu yüklenen resimlerin üzerinde istemciler aracılığıyla makine öğrenimi modeli geliştirilebilir. Bahsettiğimiz bu yapay zeka projesi sayesinde birçok güçlü makine öğrenimi işlevini de öğrenmiş olacaksınız.

12. Kuş Türleri Tahmincisi

Kuş türleri tahmincisi yapay zeka projesiyle kuşların türleri kolayca sınıflandırılabilir. Geniş bir türe sahip olan kuşların türlerini ayırt etmek için yapay zekadan yardım alınabilir.

13. Şarkı Türünü Tanıma

Herhangi bir şarkının türünü tanımlayabilmek için yapay zekadan faydalanılabilir. Şarkı türünü tanıma yapay zeka projesi, sinir ağı kullanıyor. Sinir ağı üzerinden hem şarkı hem de türü belirlenebiliyor.

Şarkı ve türü belirlendikten sonra uygun bir çalma listesi görüntülenir. Şarkıyla ilgili tüm gerekli ayrıntılara ulaşabilmek için Python’a ait Librosa kütüphanesinden yararlanılabilir.

14. El Yazısı Rakam Tanıma

El yazısı rakam tanıma yapay zeka projesinde sinir ağları kullanılıyor. Sinir ağları ile el yazısı rakamları tanımlanabiliyor. İnsanların yazdığı rakam ve karakterler farklı;

Boyut,

Şekil,

Eğri,

Stillerden oluşuyor.

Bilgisayarların manuel yazıları tanımlaması da çok önemlidir. Belirtilen proje, insanların yazmış olduğu rakamların kodunu doğru şekilde çözebiliyor. Bunun için projede yapay sinir ağlarından yararlanıldı. CNN isimli Evrişim Sinir Ağı ile kağıt üzerindeki rakamlar tanımlanabiliyor.

15. Müşteri Tavsiye Sistemi

Müşterilere ürünler hakkında detaylı bilgi sunan bir yapay zeka projesi olarak müşteri tavsiye sistemi geliştirilmiştir. Müşteriler video, müzik ve ürünler hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak müşteri tavsiye sistemini kullanabilir. Müşteri tavsiye sistemi;

YSA,

Makine öğrenimi,

Veri madenciliği kavramlarından yararlanıyor.

Müşteri tavsiye sistemi, web sitelerine daha çok müşteri çekerek işletmelerin satışlarını artırıyor.

16. Şerit Çizgi Tanıma

En yapay zeka projeleri listemizin son sırasında şerit çizgi tanıma yer alıyor. Şerit çizgi tanıma, çizgi izleyen robotlarla kendi kendine giden araçlar arasında bağlantı sağlayan bir sistemdir.

Şerit çizgi tanıma yapay zeka projesi sayesinde yol üzerindeki şerit çizgilerin gerçek zamanlı olarak analizi yapılır.

Sürücüsüz otomobiller eğer etkili şekilde eğitilmezse yollarda kaza yapabilirler. Şerit çizgi tanıma yapay zeka projesinde Python’a ait bilgisayarlı görme özelliğinden yararlanılıyor.

Bu proje, sürücüsüz araçları tespit edip kazaların önüne geçiyor. Şerit çizgi tanıma yapay zeka projesinin geliştirilmesinde Python’un OpenCV kütüphanesi etkili oldu.