Ludo Star oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir masa oyunudur.

Kızma Birader 2 ile 4 oyuncu arasında oynanan bir zar oyunudur. Oyun arkadaşını sen seç ailenden biri, sevdiğin bir arkadaşın veya bigisayara karşı oynayabilirsin. Çevrimiçi olarak oynanan oyunda çok basit kurallar var. Her oyuncunun bitiş çizgisine ulaştırması gereken 4 tane karakteri vardır. Ve bu yolda karşına çıkan engelleri aşıp bitiş çizgisine ulaşman gerekmektedir. İlk kim hepsini ulaştırırsa o galibiyeti alır. Bunu sağlamak da senin ellerindeki zara bakıyor.

Arkadaşlarınla birlikte keyifli vakitler geçirebileceğin yan yana olmadan da birlikte eğlenebileceğin macera dolu bir oyunla karşınızdayım. Oyun esnansında sohbet etme imkanına da sahipsin. Onları sinirlendirerek önlerine geç veya onları ye. Ve kazanmak için yapman gereken sadece zar atmak. Eğer gerçekten elin uğurluysa oyun senden yana olur. Bu oyunda kendine güveniyorsan ve benden iyisi yok diyorsan bu oyun tam sana göre. Eğlencenin ve maceranın hız kesmeden devam edeceği bu oyun renkli atmosferi ile de seni büyüleyecek. Sen de bu atmosferde yer almak istiyorsan oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsin.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.