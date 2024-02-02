Yapay Zeka ile Masaüstü Arka Planı Nasıl Oluşturulur?

Yapay zeka sanat oluşturucu yardımıyla masaüstü arka planı daha dikkat çekici hale getirilebilir. Ancak bunun için görsel çözünürlüğü, en-boy oranı gibi çeşitli ayarlar yapılmalıdır. Burada hem görsel çözünürlüğünün hem de en-boy oranının mümkün olduğunca yüksek olmasına dikkat edilmelidir.

Biz de yazımızda bu belirtilen kriterler doğrultusunda yapay zeka ile masaüstü arka planı oluşturma tekniklerinden bahsedeceğiz.

Yapay Zeka ile Masaüstü Arka Planı Oluşturma

Masaüstünde yapay zeka arka plan oluşturma için şu adımları takip edebilirsiniz:

1. Yapay Zeka Sanat Oluşturucu Seçilmeli

Masaüstünde yapay zeka ile dikkat çekici arka plan oluşturmak için ücretli ya da ücretsiz yapay zeka sanat oluşturucu çeşitlerinden yararlanabilirsiniz. Midjourney, DALL-E, Dream Studio by Stable Diffusion gibi yapay zeka oluşturucuları kullanılabilir.

Open Al’e ait DALL-E, en basit yapay zeka görüntü oluşturucularındandır. Kolay ve kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. DALL-E hem telefonlarda duvar kağıdı hem de masaüstünde arka plan oluşturmak için kullanılabilir.

Dream Studio by Stable Diffusion aracıysa çok detaylıdır. Görsellerin en-boy oranı gibi farklı ayarlamaları yapılabilir. Bu ayarlama, görüntü bilgisayar ekranına sığacak şekilde yapılır.

Yapay zeka sanat oluşturucuları içerisinde Midjourney daha dikkat çekici görseller sunuyor. Biz bu rehberde Midjourney ile masaüstü arka planı oluşturacağız.

2. Yapay Zeka Komut İstemi Oluşturulmalı

Masaüstünde arka planın tasarlanması için yapay zeka komut istemi şöyle oluşturulur;

İlk olarak Discord üzerinden Midjourney sunucusuna gidilir.

üzerinden Midjourney sunucusuna gidilir. Ekranın sol gezinme panelinde yer alan “#newbies” ya da “#general” kanallarından herhangi biri seçilir.

Mesaj kutusu içerisine “/imagine” komutu yazılıp daha sonra bilgi istemi etiketi de otomatik eklenir. Bunun için klavyede yer alan boşluk çubuğuna tıklanır.

Yukarıdaki adımlardan sonra bilgi istemi alanında oluşturulmak istenen görüntülerin açıklaması yazılır. Fakat bir sonraki aşamada istemin sonuna bir parametre eklenecek. Bu sebeple “Enter” tuşuna hemen basılmamalıdır.

Kullanıcı nasıl bir görüntü oluşturacağı konusunda fikir sahibi olamayabilir. Bu noktada yapay zekayla oluşturulan sanatsal çalışmalara bakılabilir.

3. Arka Planın En-Boy Oranını Değiştirme

Yapay zeka ile masaüstü arka planı oluşturma işleminde en-boy oranının doğru şekilde ayarlanması gerekiyor. Yukarıdaki adımda gerçekleşen yapay zeka komut istemi sonuna “- - ar” parametresi eklenmeli. Böylelikle masaüstüyle uyumlu olarak boyut ayarlanmış olacak.

En-boy oranı ekran boyutuna göre ayarlanmalıdır. En yaygın kullanılan en-boy oranları şu şekilde sıralanabilir;

--ar 16:9 - Bağımsız bilgisayar monitörlerinde kullanılır.

--ar 16:10 - Dizüstü bilgisayarlarda tercih edilir.

--ar 21:9 - Bazı ultra geniş kavisli monitörlerde en-boy oranını ayarlamak için kullanılıyor.

Sıraladığımız parametrelerden herhangi birini istem sonuna ekleyerek daha sonra görüntüyü klavyenin “Enter” tuşuna basarak başlatabilirsiniz. Midjourney’de istem temel olarak dört adet görüntü oluşturuyor. Diğer adımda bu dört görüntüden biri seçilmelidir.

Örneğin, “/çikolatayla dolu bir kutunun içerisinde ışıldayan, dikkat çekici şekerin olduğunu hayal edin -- ar 16:9”

4. Yapay Zeka ile Görüntü Çözünürlüğünü Yükseltme

Beğenilen görüntünün seçildikten sonra çözünürlüğü de en yükseğe ayarlanmalıdır. Dört görselden oluşan set altında konumlanan U4’le U1 etiketli butonlar, sol alttan sağa ve sol üstten sağa doğru dört görsele karşılık geliyor. Burada görüntüyle eşleşen seçilmelidir. Örneğin, “U1” seçilebilir.

Seçilen görselin ekrana tek başına yansımasının ardından “Upscale (4x)” seçilmelidir. Discord sohbette yer alan gönderi akışında görsel kaybolabilir. Böyle durumlarda kaybolan görseli bulabilmek için pencerenin sağ üst köşesinde konumlanan “Gelen Kutusu” butonuna tıklanmalıdır. Görsele geri dönmek içinde “Atla” butonu seçilmelidir.

5. Yapay Zeka ile Oluşturulan Masaüstü Arka Planın İndirilmesi

Görüntü ölçeklendirildikten sonra alt tarafta birkaç farklı butonla beraber Discord kanalında yeniden görüntülenecek. Görselin özizlenmesi için üzerine tıklanır. Daha sonra görsel tarayıcı üzerinde tam çözünürlüklü ayarlanabilmesi içinde tarayıcı üzerinde “Aç” butonuna tıklanır.

Görüntüye sağ tıkladıktan sonra “Resmi Farklı Kaydet” butonuna tıklanmalıdır. Görüntü kaydedildikten sonra indirilen görsel bilgisayarda bulunup masaüstü arka planı olarak ayarlanır.