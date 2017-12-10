Mahallem, mahalle alışverişlerinize yeni soluk getirecek bir mobil uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Bakkaldan ya da marketten alacaklarınızı mobil uygulama aracılığıyla almanıza olanak sağlayan Mahallem uygulaması ile esnaf ve tüketici tek bir platformda buluşuyor.

Size en yakın esnafları görebileceğiniz ve sınırsızca alışveriş yapabileceğiniz bir uygulama olan Mahallem, esnaflara mesaj atarak sipariş verebileceğiniz bir mobil uygulamadır. Zamandan kazanıp kolay sipariş verme imkanı sunan uygulama ile ihtiyaçlarınıza en kısa sürede ulaşabiliyorsunuz. Farklı ödeme yöntemlerini de tüketicilere sunan uygulamaya esnaf olarak da giriş yapabiliyor ve müşterilerinize kısa sürede ulaşabiliyorsunuz. Uygulama şu an sadece İstanbul bölgesinde hizmet sunuyor. 7/24 kullanabileceğiniz uygulama ile sadece 3 dakika içerisinde sipariş verebiliyorsunuz. Detaylı raporlama imkanı da sunan uygulama ile ne aldığınızı kayıt altında tutabiliyorsunuz. Eğer mahallenizdeki esnaflardan sıklıkla alışveriş yapıyorsanız Mahallem mutlaka telefonlarınıza kurmanız gereken bir uygulamadır. Bakkaldan eczaneye, kasaptan kuaföre kadar pek çok farklı sektörden esnafa ulaşabiliyorsunuz.

Mahallem uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.