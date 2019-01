Master of Wills diğer kart oyunları gibi becerilerini, içgüdülerini ve aklını test edecek. Güzel bir hayalgücü dünyasındaki yerinizi alın. Bu oyundaki her karakterin kendine özgü kartına güvenmeyin ve her daim risk almaktan kaçınmayın.

Oyun içerisinde iki ayrı grup yer alıyor. Bunlardan ilk grup içerisinde Fraksiyon Alphaguard, Razorcorp, Dawnlight ve Shadowcell bulunuyor. Sonraki dörtlü ise Cloudecho, Edgehunter, Bloodcrown ve Waterborne'dan oluşuyor. Bu iki ekibin kart düellosunu ele alan yapımda karakterlerin kendi özellikleri bulunuyor.

Razorcorp para akışını kontrol ediyor. Dawnlight ise kutsal bir günahkar ihtiyacını simgeliyor. Diğer karakterler de dünyada görünür oldukça bir şekilde kontrolü ele almak isteyen özelliklere sahipler.