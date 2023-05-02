Roblox hediye kartları; oyundaki nakit kuponlardır. Bir Roblox hediye kartı nakde çevrilebilir. Oyun içerisinde kredi yüklemeyi basitleştiren kartlardır. Aynı zamanda Roblox’ta Premium abonelik almak isteyenler de kullanabilir.

Her Roblox hediye kartının içeriği farklıdır. Oyuncu, kartın içeriğine göre farklı ödüller alır. Roblox hediye kartları iki türden oluşur. İlki gerçek paradan oluşan ve direkt Roblox ya da üyelik satın almak için kullanılan kredidir. İkincisiyse hesap bakiyesi içerisine eklenen sanal para birimidir.

Roblox Hediye Kartları Nereden Satın Alınır?

Roblox hediye kartı çeşitleri; video oyun mağazaları ve ticari kuruşlardan fiziksel olarak satın alınabilir. Ayrıca çeşitli çevrimiçi mağazalardan da satın alınabilir. Bu kartlar, kişiselleştirilmesinin yanında ne zaman geleceği seçilebiliyor. Roblox hediye kartları kişiselleştirilerek istenilen kişiye özel fotoğraf ve mesajla gönderilebilir.

Fiziksel Roblox hediye kartları; 5, 10 ve 20 ABD doları şeklinde ön ödemeli tutardan oluşuyor. Bunlardan 400, 800, 1.700 elde edilir. Fiziksel kart yerine dijital kart da kullanılabilir. E-kart üzerinden de Roblox hediye kartları kullanılabilir.

Roblox Hediye Kartları Nasıl Kullanılır?

Roblox hediye kartları sadece platform üzerindeki tarayıcıdan kullanılabiliyor.

İlk olarak Roblox hesabına giriş yapılır.

Hesaba girişin ardından “Kod Kullanımı” sayfasına gidilir.

Fiziksel Roblox hediye kartlarında kodun gizlendiği yüzey çizilir.

Dijital kartlardaysa e-posta ile dijital kart numarası için talep oluşturulur.

“Kod” yazılı olan alana kart numarasıyla PIN girilir. Daha sonra “Kullan’a” tıklanır.

En son adımda kart değeri aboneliğinin eklenmesi için “Kredi Kullan’a” tıklanır.

Yukarıdaki adımların ardından oyuncunun hesabına hediye kartları tanımlanır.

Roblox oyunundaki hediye kartlarıyla avatara aksesuar, kıyafet vb. birçok eşya satın alınabilir. Öğeler, araçlar vb. birçok unsurda satın alınabilir. Yukarıda belirttiğimiz üzere hesap ücretli yani Premium aboneliğe yükseltilebilir.

Roblox’un hem dijital hem de fiziksel hediye kartlarının çalışma şekli aynıdır. Platforma giriş; numara ve PIN’le gerçekleşir. Fiziksel kart, normal postayla sahibine direkt ulaştırılır. Dijital kartsa e-posta üzerinden satın alınabiliyor.

Sizlere Roblox hediye kartlarının kullanımı hakkında bir rehber hazırladık. Steam'de Nasıl Oyun Hediye Edebilirsiniz? başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.