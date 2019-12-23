MentalUP – Eğitsel Zeka Oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğitsel bir zeka oyunudur.

Güçlü yönlerini keşfedip geliştirmek ister misin? Görsel zeka, sözel zeka, matematiksel zeka, mantık ve hafıza gibi birçok alanda kendini geliştirmen mümkün. Çünkü MentalUP çocuk oyunu, en faydalı beyin egzersizlerini çocuklar için oyunlaştırdı.

4-13 yaş tüm çocuklar için uygun zorluk seviyeleri ve 5 farklı alanda zeka oyunları ile dikkat çekiyor.

Detaylı ayar yapmanıza gerek yok. MentalUP çocuk oyunu sizi başlangıç seviyesinden başlatır, başarına göre eğitsel oyunlar zorlaşır. Dikkat eksikliği yaşayan bireylerde oldukça etkilidir. Sayısal işlem, analitik düşünme becerilerini geliştiren mantık oyunları da bulunmaktadır.

Günlük ve genel kazanımlar sayesinde başarınızı ve ilerlemenizi görebilirsiniz. Oyundaki eğitici oyun ve egzersizleri düzenli kullanmanız için motive edici oyunlaştırma ögeleri (altın toplama, karakter giydirme) bulunmaktadır.

Kullanıcıya özel, günlük oyun haritası (çalışma planı) da yer almaktadır. Aynı zamanda bu özellik, teknoloji bağımlılığını önlemek ve pedagoglar tarafından tavsiye edilen günlük ekran kullanım süresini kontrol altında tutmak için geliştirildi.

Daha önce hiç görmediğin akıl oyunları ile eğlenirken öğren. Şimdiden oynayan herkese başarılar diliyorum.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.