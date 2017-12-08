MilkChoco, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir online FPS oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Aksiyon ve macera dolu sahneleriyle dikkat çeken oyunda dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla kıyasıya mücadele ediyorsunuz.

Yeteneklerinizi sergileyip diğer oyunculara meydan okuduğunuz bir aksiyon oyunu olan MilkChoco, aynı zamanda farklı savaş arenalarında becerilerinizi sınadığınız bir oyundur. Farklı karakterleri de kontrol edebileceğiniz oyunda zafere ulaşmaya çalışıyorsunuz. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda farklı silahlar da yer alıyor. Oyunda yer alan grafiklerin kalitesi de göz önünde bulundurulduğunda keyifli bir aksiyon oyunu olarak nitelendirebiliriz. Kolay kontrolleri ve düşük gecikme özelliğiyle oynayabileceğiniz en iyi FPS oyunları arasında yer alıyor. Eğer mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir aksiyon oyunu arayışınız varsa MilkChoco ile bu arayışınıza son verebilirsiniz.

Ayrıca farklı rollere de bürünebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Zaferlere ulaşarak farklı madalyaların sahibi olmalı ve arkadaşlarınıza meydan okumalısınız. Oyunda yer alan mesajlaşma paneliyle de iletişim kurmak bir hayli kolay. Sürükleyici atmosferi ve bağımlılık yapıcı etkisiyle MilkChoco oyununu sakın kaçırmayın.

MilkChoco oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.