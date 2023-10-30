Ghostrunner 2 Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

Ghostrunner 2 sistem gereksinimleri, sorunsuz oyun deneyimi elde edilip edilmeyeceği hakkında bilgi sahibi olunmasına imkân tanır. Peki, hızlı oynanışı ve etkileyici grafikleriyle dikkat çeken oyunun oynanabilmesi için en az hangi donanım bileşenleri gerekiyor?

Bu rehberde One More Level tarafından geliştirilen oyunun minimum ve önerilen gereksinimleri dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevaplayacağız. Rehberimize göz atabilir ve Ghostrunner 2'yi PC kaldırır mı sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.

Ghostrunner 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit

: Windows 10 64 bit İşlemci : Intel Core i5-4590 / AMD FX-8350

: Intel Core i5-4590 / AMD FX-8350 RAM : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı : GeForce GTX 960 (4096 MB) / Radeon RX 480 (8192 MB) / Intel Arc A380 (8192 MB)

: GeForce GTX 960 (4096 MB) / Radeon RX 480 (8192 MB) / Intel Arc A380 (8192 MB) DirectX: Sürüm 11

Yayıncılığını 505 Games'in üstlendiği oyunun düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az GeForce GTX 960, Radeon RX 480 veya Intel Arc A380 ekran kartı gerekiyor. İşlemci tarafında ise Intel Core i5-4590 ya da AMD FX-8350'ye ihtiyaç duyuluyor.

Ghostrunner 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit

: Windows 10 64 bit İşlemci : Intel Core i9-9900k / AMD Ryzen 5 5600X

: Intel Core i9-9900k / AMD Ryzen 5 5600X RAM : 16 GB

: 16 GB Ekran Kartı : GeForce RTX 2070 Super (8192 MB) / Radeon RX 6800 XT (16384 MB) / Intel Arc A770 (16384 MB)

: GeForce RTX 2070 Super (8192 MB) / Radeon RX 6800 XT (16384 MB) / Intel Arc A770 (16384 MB) DirectX: Sürüm 12

Cyberpunk temalı oyunlar arasında yer alan yapımın yüksek ayarlarda oynanabilmesi için en az Intel Core i9-9900k ya da AMD Ryzen 5 5600X işlemcisine ihtiyaç duyuluyor. Ekran kartı tarafında ise GeForce RTX 2070 Super, Radeon RX 6800 XT veya Intel Arc A770 gerekiyor.

Ghostrunner 2 Kaç GB?

Ghostrunner 2'nin bilgisayara yüklenebilmesi için en az 65 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Bilgisayarın depolama tarafında yeterli kullanılabilir alan kalmamışsa artık oynamadığınız oyunları kaldırarak boş alan miktarını artırabilirsiniz.

Bilgisayarda yüklü oyunları ve programları silmek için program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Kapsamlı bir temizlik gerçekleştiren bu hizmetler, oyunların ve programların kaldırılmasına imkân tanır.

Ghostrunner 2 Fiyatı

PC fiyatı : 679,99 TL

: 679,99 TL Xbox fiyatı : 719 TL

: 719 TL PlayStation fiyatı: 749 TL

Bu rehberde Ghostrunner 2 kaç GB sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.