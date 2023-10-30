Ghostrunner 2 Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?
Ghostrunner 2 sistem gereksinimleri neler? Yayıncılığını 505 Games'in üstlendiği Ghostrunner 2 oyunu kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor?
Ghostrunner 2 sistem gereksinimleri, sorunsuz oyun deneyimi elde edilip edilmeyeceği hakkında bilgi sahibi olunmasına imkân tanır. Peki, hızlı oynanışı ve etkileyici grafikleriyle dikkat çeken oyunun oynanabilmesi için en az hangi donanım bileşenleri gerekiyor?
Bu rehberde One More Level tarafından geliştirilen oyunun minimum ve önerilen gereksinimleri dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevaplayacağız. Rehberimize göz atabilir ve Ghostrunner 2'yi PC kaldırır mı sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.
Ghostrunner 2 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel Core i5-4590 / AMD FX-8350
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: GeForce GTX 960 (4096 MB) / Radeon RX 480 (8192 MB) / Intel Arc A380 (8192 MB)
- DirectX: Sürüm 11
Yayıncılığını 505 Games'in üstlendiği oyunun düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az GeForce GTX 960, Radeon RX 480 veya Intel Arc A380 ekran kartı gerekiyor. İşlemci tarafında ise Intel Core i5-4590 ya da AMD FX-8350'ye ihtiyaç duyuluyor.
Ghostrunner 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel Core i9-9900k / AMD Ryzen 5 5600X
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: GeForce RTX 2070 Super (8192 MB) / Radeon RX 6800 XT (16384 MB) / Intel Arc A770 (16384 MB)
- DirectX: Sürüm 12
Cyberpunk temalı oyunlar arasında yer alan yapımın yüksek ayarlarda oynanabilmesi için en az Intel Core i9-9900k ya da AMD Ryzen 5 5600X işlemcisine ihtiyaç duyuluyor. Ekran kartı tarafında ise GeForce RTX 2070 Super, Radeon RX 6800 XT veya Intel Arc A770 gerekiyor.
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Ghostrunner 2 Kaç GB?
Ghostrunner 2'nin bilgisayara yüklenebilmesi için en az 65 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Bilgisayarın depolama tarafında yeterli kullanılabilir alan kalmamışsa artık oynamadığınız oyunları kaldırarak boş alan miktarını artırabilirsiniz.
Bilgisayarda yüklü oyunları ve programları silmek için program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Kapsamlı bir temizlik gerçekleştiren bu hizmetler, oyunların ve programların kaldırılmasına imkân tanır.
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- PC fiyatı: 679,99 TL
- Xbox fiyatı: 719 TL
- PlayStation fiyatı: 749 TL
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Bu rehberde Ghostrunner 2 kaç GB sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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