Minit oyunu Anroid işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir macera oyunudur.

Oynadığınız diğer macera oyunlarından hem görüntü itibarıyla hem de oynanış şekli itibarıyla çok farklı bir oyundur. Bu oyun 60 saniye gibi kısa bir sürede oynanır. Zamanla yarıştığınız oyun oldukça tuhaftır. Siyah beyaz görüntüsü ile de herkesi şaşırtmaktadır.

Talihsiz bir laneti kaldırman için sana sadece 1 dakika süre veriliyor ve oyun sonunda herşey gün yüzüne çıkıyor. Sıradışı insanlara yardım etmek, tehlikeli düşmanları aşmak ve sayısız sırrı ortaya çıkarmak sadece senin yapabileceğin bir iş. Elinden geleni yap ve herşey açığa çıksın. Kolay gibi görünen Minit oyununda ileriki seviyede seni zorlu görevler bekliyor. Rahatınızı bir kenara bırakıp eğlenceli bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz.

Minit, oyunda sana yardım edicek birkaç işbirlikçin var: Kitty Calis, Jan Willem Nijman, Jukio Kallio ve Dominik Johann. Hepsi çok tatlı ve sana yardım etmek için can atıyorlar.

Bulmaca ve macera seven oyunseveler için hazırlanmış eğlence dolu bir oyun. Siz de bu maceraya ortak olmak istiyorsanız hemen indirin ve oynamaya başlayın. Şimdiden oynayan herkese başarılar diliyorum.

Oyunu Android cihazlarınıza indirebillirsiniz.