MIXMSTR - DJ Game oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir DJ oyunudur.

En büyük DJ oyunu olan Mixmaster' da küçük gece kulübünde devasa olaylarla başa çıkarak DJ'lik kariyeri oluşturabilirsiniz ve en sevdiğiniz müzisyenleri çalarak eğlenebilirsiniz. Mixmaster, yarıtıcı ritimler ile tahsil oyun kartlarını birleştiren harika bir DJ'lik oyunu.

Doğru şarkıları doğru zamanda çalın ve müzik listenizi çok iyi şekilde düzenleyerek kalabalığı memnun etmeye çalışın. EDM' den Techno' ya en iyi müzik ile düzenli olarak güncellenen oyun içi kayıt deposundan mevcut kayıtlarınızı yükselterek yenisini alabilirsiniz.

Daha büyük sahneler ve daha çok kalabalık insan topluluklarına performans sergilemek için gece kulüplerinde şöhret puanı toplayın. Hayatındaki en iyi müzik oyununda gecenin sonunda bir süperstar veya DJ kahramanı olacaksın.

Müziklerle eğlencenin doruklarını yaşayacağın bir oyun seni bekliyor. Gecenin kahramanı olmaya ne dersin? Sen de bu büyülü dünyanın bir parçası olmak istiyorsan hemen indir ve eğlenceye başla. Şimdiden oynayan herkese başarılar diliyorum.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.