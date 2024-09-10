Warhammer 40,000: Space Marine 2, pek çok kişinin ağzını açık bırakan bir oyun oldu. Bitmek bilmeyen aksiyonu, muhteşem grafikleri ve şiddet öğeleriyle akılalmaz bir oyun olan Warhammer 40,000: Space Marine 2’yi eminiz ki herkes oynamak istiyordur. Oyunu oynamak isteyip de satın alamayan kişiler ise Warhammer 40,000: Space Marine 2 Game Pass’e gelir mi diye merak ediyorlar.

Warhammer 40,000: Space Marine 2’nin Game Pass’e Gelme İhtimali

Öncelikle şunu belirtmekte fayda var ki Warhammer 40,000: Space Marine 2 Game Pass’e gelebilir. İmkansız değil ancak 1 seneden önce gelmesi pek mümkün değil. Warhammer 40,000: Space Marine 2, diğer Warhammer oyunlarına göre çok daha yüksek bütçeli bir yapım. Buna ek olarak epey çok ön sipariş almış bir oyun. 4 günlük erken erişim sürecinde bile Steam’in en çok oynanan oyunlarından biriydi.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 çıkışından sonra da epey bir süre daha satacaktır. İndirim dönemlerinde sürekli ucuzlamış mı diye kontrol edilecek ve tekrar tekrar satacaktır. Sürekli satan bir oyunu kimse Game Pass’e getirmek istemez. Zira pek çok iyi oyun epey sattıktan sonra Game Pass’e geliyor. Satışlar doyum noktasına ulaşmaya yakın ya da ulaştıktan sonra Game Pass sistemine eklenebiliyor.

Diğer Warhammer oyunları da Game Pass’de yer alıyor. Warhammer 40,000: Darktide ve Warhammer 40,000: Boltgun Game Pass’te mevcut. Boltgun ile Space Marine 2’nin yayıncısı da aynı. Focus Entertainment bir oyununu Game Pass’de yayınlama kararı aldıysa bir diğerini de yayınlayabilir elbette ancak asla 1 yıldan erken bir süre içerisinde değil. Boltgun da yaklaşık 1 yıl sonra Game Pass’e gelmişti.

Sonuç olarak, eğer gerçekten Warhammer 40,000: Space Marine 2’yi oynamak istiyorsanız oyunun standart sürümünü satın alabilirsiniz. Oyunun ana hikaye modu son derece tatmin edici, çevrimiçi modu ise son derece eğlenceli. Parasının hakkını veren bir oyundur diyebiliriz yani.

Buna karşın eğer maddi durumunuz bu oyunu karşılamaya yetmiyorsa Warhammer 40,000: Space Marine 2’nin Game Pass’e gelmesini bekleyebilirsiniz. Bu süre içerisinde de Game Pass’te bulunan diğer Warhammer 40K oyunlarını oynayabilirsiniz.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 Game Pass’e gelir mi sorusuna cevap aradığımız, kendi kişisel tahminlerimizi paylaştığımız yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Warhammer 40,000: Space Marine 2’yi satın almayı düşünüyor musunuz? Sizce Warhammer 40,000: Space Marine 2 Game Pass’e gelir mi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindiri takipte kalmayı unutmayın.