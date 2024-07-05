En İyi DJ Yazılımları

Teknolojinin gelişiminden müzik dünyası da çok etkilendi. Daha önce şarkılar plaklarla mikslenirken günümüzde yazılımlarla kolayca mikslenebiliyor. Üstelik birden fazla şarkının mikslemesi yapılıyor. Bu sayede ses kartı, plak gibi ekipmanları taşıma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Biz de bu rehberde en iyi DJ yazılımları ile ilgili bir liste hazırladık.

En İyi 5 DJ Yazılımı

Serato DJ

Atomix Productions VirtualDJ

Native Instruments Traktor Pro 3

Ableton Live

Pioneer Rekordbox DJ

1. Serato DJ

En iyi DJ yazılımları içerisindeki Serato DJ, basit arayüze sahip. Yüksek performans sunan yazılım, uygun lisans paketleriyle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. DJ programları içerisinde çok köklü olan Serato DJ ile müzik düzenleme gibi birçok işlem daha kolay gerçekleşebiliyor.

2. Atomix Productions VirtualDJ

Profesyonel DJ programları listemizdeki Atomix Productions VirtualDJ, yeni DJ olanlar ya da merak duyanlar için çok ideal. Direkt yazılımı cihaza indirip kullanabilirsiniz. Dünyadaki en popüler DJ yazılımları arasında yer alan Atomix Productions VirtualDJ; akıllı çalma listeleri, anahtar senkronizasyonu ve akış entegrasyonu gibi özelliklerinden dolayı çok kullanışlıdır.

3. Native Instruments Traktor Pro 3

DJ programları içerisinde köklü bir geçmişe sahip olan Native Instruments Traktor Pro 3, HID modundan oluşuyor. Bu sayede yalnızca Native Instruments markasına ait ürün kullanımı söz konusu değil. Diğer Pioneer markasına ait ürünlerde kullanılabiliyor.

Native Instruments Traktor Pro 3, kullanıcılarına geliştirilmiş efekt kütüphanesi de sunuyor. Yazılım, sade bir arayüzden oluşuyor.

4. Ableton Live

Ses ve MIDI düzenleme, ses efektleri yapma gibi birçok görev Ableton Live aracılığıyla yerine getirilebilir. Ableton Live, sesleri uzatma ve tekrar zamanlama noktasında profesyonel bir yazılım. Aynı zamanda canlı performanslarda ve prodüksiyon işlemlerinin de kusursuz gerçekleşmesini sağlıyor.

5. Pioneer Rekordbox DJ

En iyi DJ yazılımları listemizin son sırasında yer alan Pioneer Rekordbox DJ, düzenleme modundan oluşuyor. Bu mod sayesinde parçaları hızlıca düzenliyor. Temel özellikleri ücretsiz olarak sunan yazılım hem kontrol cihazları hem de Pioneer CDJ’ler ile uyumlu çalışıyor.