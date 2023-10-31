Spotify Al DJ Nedir? Nasıl Kullanılır?

Geçtiğimiz şubat ayında tanıtılan Spotify Al DJ modu, kullanıcılara yeni bir müzik deneyimi sunuyor. Dünyanın önemli podcast ve müzik platformlarından olan Spotify, Al DJ moduyla müzikseverlere kişiselleştirilmiş çalma listesi oluşturma imkanı tanıyor.

Spotify kullanıcılarının hem zevklerine hem de ruh halleri ve dinleme geçmişlerine göre çalma listelerinin oluşturulmasını sağlıyor. Bunların oluşturulması için Spotify, makine öğreniminin algoritmalarından yararlanıyor. Bu özellik, Open Al iş birliği ile geliştirilmektedir.

Spotify Al DJ Nasıl Çalışır?

Spotify Al DJ, kullanıcılarına özel çalma listesi oluşturuyor. Bunun için şu faktörlerden yararlanıyor;

Hava durumu,

Kullanıcıların ruh hali,

Günün saati,

Kullanıcıların dinleme geçmişinin analizi sonucunda ortaya çıkarılan çalma listesi, büyük beğeni topluyor. Özellikle kullanıcıların ruh haline göre çalma listesinin oluşturulması çok dikkat çekiyor. Spotify’nin bu modunu kullanmak çok basit.

Spotify Al DJ moduna ulaşmak için Spotify’in kendi uygulaması açılmalıdır. Spotify uygulamasına giriş sağlandıktan sonra alt menü içerisinde yer alan “DJ Modu” seçeneği seçilmelidir.

Kullanıcılar kolayca kişiselleştirilmiş çalma listesi oluşturabilirler. Bu mod, kullanıcılara yeni müzik keşfetme imkanı da sunuyor.

Spotify Al DJ Nasıl Kullanılır?

Spotify tarafından yapay zeka destekli olarak geliştirilen Al DJ modu kullanım adımları şöyledir;

Android, iOS cihazları üzerinden Spotify uygulaması açılmalıdır.

Uygulamadan “Ana Sayfa’da Müzik Akışı” ekranına giriş sağlanır.

“DJ Kartında Oynat” butonuna tıklanır.

Yukarıdaki adımların ardından mod, kullanıcılara müzik dizisi sunacak. Farklı türde müzikler dinlemek için yalnızca “DJ” sekmesine tıklanmalıdır.

Spotify Al DJ Avantajları Nelerdir?

Spotify Al DJ, kullanıcılarının zevkleri doğrultusunda kişiselleştirilmiş çalma listesi oluşturması en büyük avantajdır. Kişiselleştirilmiş çalma listesi, kullanıcıların yeni müzikler keşfetmesine olanak tanıyor.

Kullanıcının ruh haline göre birçok çalma listesi oluşturuyor. Örneğin, kullanıcıların rahatlamasını sağlayan sakinleştirici çalma listesi oluşturuluyor.

Kullanıcıların müzik dinlemeyle ilgili alışkanlıklarına göre yeni listeler tasarlıyor. Kullanıcı kendini enerjik hissediyorsa ona göre bir çalma listesi hazırlanmaktadır.