Mobil platformda beyzbol maçlarına katılmak ister misiniz?

Eğer cevabınız evet ise MLB BUNT: Baseball Card Trader tam da aradığınız oyun diyebiliriz. Mobil platformda oldukça başarılı bir süreci geride bırakan MLB BUNT: Baseball Card Trader ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oyunculara sunuldu. 100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan yapım, gerçek zamanlı olarak oyuncuları karşı karşıya getiriyor. Oyun mobil spor oyunları arasında yer alıyor.

Ülkemizde pekte popüler olmayan beyzbol maçlarına katılmak isterseniz aradığınız oyun bu olacaktır. Gerçekçi yapısı ile oyuncuların beğensini kazanan yapım da birbirinden farklı oyuncuları deneyimleyebilecek ve rekabet dolu anlar yaşayabileceksiniz. Farklı liglerin ve kupa maçlarının yer aldığı oyunda The Topps Company Inc imzası yer alıyor. The Topps Company, Inc tarafından yayınlanan ve iki farklı mobil platformda oynanan yapım ücretsiz yapısı ile kitlesini genişletmeye devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.