Papara Kart Nedir? Nereden ve Nasıl Alınır?

Papara Kart Nedir?

Papara Kart, Papara hesabınızdaki parayı kullanabileceğiniz bir ön ödemeli alışveriş kartıdır. Para yükleme noktalarından veya havale/eft ile hesabınıza para yükleyebilir, yüklediğiniz parayı Papara Kart ile tüm dünyada harcayabilirsiniz.

Papara Kart Ne İşe Yarar?

Papara, tüm dünyada ve internette güvenli bir şekilde alışveriş yapmanızı, para gönderip, almanızı ve aynı zamanda bütçenizi yönetip, harcadıkça kazanmanızı sağlayan komisyonsuz bir finans uygulamasıdır. Papara en güvenilir para alıp, para gönderme hizmetlerini sunan finans uygulamaları arasında yer alır.

Aynı zamanda Papara, ücretsiz para transferi, harcadıkça nakit kazanma, bütçe yöntemi ve fatura ödeme gibi finansal hizmetleri sunmaktadır. Papara, bütün finansal işlemlerin tek bir yerden gerçekleştirilebildiği bir finans uygulamasıdır. Online ödeme sistemlerinde en fazla kullanılan finans uygulamalarının başında yer alır.

Papara Kart Nereden ve Nasıl Alınır?

Papara kart sahiplerinin maksimum faydası gözetilerek tasarlanmış her Papara Kart, kullanım kolaylıkları, ekonomik olmaları ve güvenilirlikleri sebebiyle günümüzde hızla yaygınlaşıyor. Papara Kart sahibi olmak istiyorsanız öncelikle papara.com adresinden veya papara uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirerek bir hesap açabilirsiniz.

Papara Lite Kart ise, online yerine fiziksel mağazalardan temin edilebilir. Temassız özelliği olan ve tüm ATM’lerden para yatırabileceğiniz Papara Lite Kart’ı belirli satış noktalarından kolayca alabilirsiniz. Papara Lite Card’ı alabileceğiniz satış noktaları; D&R, gittigidiyor, hepsiburada, Teknosa, n11.com, kidega, istegelsin, CarrefourSA marketleri, carrefoursa.com ve CarrefourSA Online Market’leridir.

Papara Kart Fiyatı Ne Kadar?

Papara Lite Kart, ücretsiz bir ön ödemeli karttır. Papara Lite Kart’ı 5 TL ödeyerek satın alabilir ve kartınızı aktif hale getirdiğinizde, kart ücreti hesabınıza iade edilir. Bir yıl içinde en fazla iki kart için kart ücret iadesi yapılır. Aylık kart ücreti alınmaz.

Diğer yandan Papara Black Kart da ücretsizdir, aylık kart ücreti alınmaz. TS Papara Kart’ınızı 10 TL ödeyerek satın alabilirsiniz. Yine bu karttan da aylık kart ücreti alınmaz.

Papara Kart Nasıl Kullanılır?

Papara’yı kullanmak için öncelikle bir Papara hesabı açmanız gerekmektedir. EFT saatiyle uğraşmanıza gerek kalmaz. Papara hesabınıza para yatırdıktan sonra bir başkasının IBAN’ına ya da bir başkasının Papara hesabına haftanın her günü ücretsiz para gönderebilirsiniz. Para yatır/çek butonları ile işlemlerinizi anında ücretsiz gerçekleştirebilirsiniz.

Papara Kart Aktifleştirme Nasıl Yapılır?

Papara kartınızı aktif etmek için öncelikle papara hesabınıza giriş yapın.

Ardından Papara Kart sayfasından ‘Yeni Kart’ sekmesinden sahip olduğunuz papara kartı tanımlama butonuna basın.

Daha sonra çıkan ekranda yer alan kutucuklara kart bilgilerinizi girerek ‘Aktive Et’ seçeneğini tıklayın.

Dilerseniz papara.com dilerseniz de Papara’nın mobil uygulamasından bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Papara Kart Para Yükleme Nasıl Yapılır?

Papara hesabınıza başka bir bankadan para transferi yapabilirsiniz

PTT, CarrefourSA ve TeknoSA’lardan Papara hesabına para yatırabilirsiniz

Papara hesabınıza ATM’den kartsız işlemle para yatırabilirsiniz

Papara hesabınıza Papara Card’ın ile ATM’den para yatırabilirsin

• Papara Hesabınıza Başka Bir Bankadan Para Transferi Yapabilirsiniz

Eğer kullandığınız tek hesap Papara değilse ve Papara’nın avantajlarından faydalanmak istiyorsanız yapman gerekenler çok kolay. Başka bir banka hesabından Papara hesabınıza para yatırmak için Papara uygulamasını açın ve ‘Yatır’ sekmesine dokunun. Havale/EFT menüsünü seçin ve saniyeler içinde Papara hesabına ücretsiz para transferini tamamlayın. Para göndereceğiniz ve para yatıracağınız iki hesabın da size ait olduğundan emin olun.

• PTT, Carrefoursa ve Teknosa’lardan Papara Hesabına Para Yatırabilirsiniz

Başka bir bankada hesabınız yoksa Papara hesabına para yatırmanın en kolay yolu hemen hemen her yerde karşılaşabileceğiniz PTT, TeknoSA ve CarrefourSA mağazalarıdır. Herhangi bir PTT, TeknoSA ya da CarrefourSA’dan Papara hesabınıza para yatırmak için tek yapmanız gereken şey, gişe ya da kasa görevlisine cep telefonu numaranızı söylemeniz. Bu üç noktadan Papara hesabınıza saniyeler içinde para yatırabilirsiniz. Bu işlem ücretsizdir.

• Papara Hesabınıza ATM’den Kartsız İşlemle Para Yatırabilirsiniz

Papara hesabınıza para yatırmanız gerektiğinde işlemi kartsız bir şekilde ATM’lerden de kolayca gerçekleştirebilirsiniz. ATM’lerden kartsız işlemle hesabınıza para yatırmak için takip etmeniz gereken adımlar ise şu şekilde;

Papara hesabınıza giriş yapın, ‘Para Yükle’ sayfasından ATM’den Kartsız İşlemle seçeneğine dokunun.

Hangi bankanın ATM’sinden para yatırmak istediğinizi seç.

Uygulama size seçtiğiniz banka için bir IBAN numarası gösterecek

Seçtiğiniz bankanın herhangi bir ATM’sine gidip kartsız işlem menüsünden bu IBAN numarasına kullanarak para yatırma işlemini kolayca tamamlayabilirsiniz.

• Papara Hesabınıza Papara Card’ın ile ATM’den Para Yatırabilirsin

Papara hesabınıza ATM’den para yatırmak için Papara Card’ınızı da kullanabilirsiniz. Aynı şekilde, 7 gün 24 saat, herhangi bir para yatırma özellikli ATM’de Papara Card’ınızla giriş yaparak istediğiniz miktarı anında Papara hesabınıza yatırabilirsiniz. İşte adımlar;

İstediğiniz bir ATM’ye gidin, kartınızı takın ve şifrenizi girin.

Para yükleme menüsünü seçin ve yatırmak istediğiniz tutarı girin.

İşlemi onaylayın.

Papara Kart Nerelerde Geçerli?

Papara Kart’ınızı iTunes, GooglePlay, Netflix, Spotify gibi online mağazalarda, bakkalda, markette, her yerde özgürce kullanabilirsiniz.

Papara Kart İptal Etme Nasıl Yapılır?

Papara kartınızı iptal etmek istediğinizde kartınız kullanıma kapatılır ve tekrar açılması mümkün olmaz. Kartınızı geçici olarak kullanıma kapatmak istiyorsanız eğer ‘Kullanıma Aç/Kapat’ özelliğini kullanabilirsiniz.

Ancak Kartınızı kalıcı olarak iptal etmek istiyorsanız;