Milyonlarca el yapımı zindana baskın yapın, yağma ve yaratık kartlarını toplayın ve başkaları için kendi zindanlarınızı yaratın.

Monolisk, tek bir pakette bulunan bir fantezi mobil ARPG, CCG ve zindan üreticisidir. Zindanlar inşa et, takipçilerinle paylaş, kahramanlarını donat ve arkadaşların tarafından inşa edilen seviyeleri temizle. Ekipman, yetenek, yaratık ve çevre ile kartları toplayın. Çeşitli kahramanlarla 5 kahramanını kişiselleştir.

Arkadaşlarınız ve takipçileriniz için benzersiz seviyeler tasarlayın, yeni kartlar oluşturun ve koleksiyonunuzu genişletin. Ayrıca Golden kart versiyonları, orijinallerinden daha nadirdir ve parçalanması durumunda daha fazla kaynak verebilmeyi başarıyor. Monolisk'in paramparça dünyasını yeniden inşa et!