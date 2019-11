My Bobo - Talking Photo Android telefona çocuğunuz için indirebileceğiniz eğitici uygulamalardan. Harika animasyonlar, capcanlı görseller ve sevimli müziklerle birlikte ses efektleriyle kendisine çeken Android uygulaması, çocuklara renkleri, doğayı, yiyecekleri, hayvanları, oyuncakları, giysileri ve daha fazlasını eğlenceli bir karakter eşliğinde öğretiyor. Bobo’nun renkli dünyasında çocuğunuz hemen her şeyi öğrenecek! Şimdi, My Bobo - Talking Photo Android uygulamasını telefonunuza indirin, öğretmeye başlayın.

Çocukların dünyayı tanımasına yardımcı olan etkili mobil uygulamalardan biri My Bobo - Talking Photo. Mobil platformdaki diğer çocuklar için özel olarak hazırlanmış eğitici - öğretici uygulamalardan farklı olarak My Bobo - Talking Photo, kendi galerinizden fotoğraf eklemenize ve kendi sesinizi kaydetmenize izin veriyor. Aile üyeleri, akrabalar, arkadaşlar, hayvanlar, vücudumuz, sayılar, kısaca her çocuğun hep merakla sorduğu, öğrenmek istediği şeyleri kendiniz fotoğraflayıp sesinizi de ekleyebiliyorsunuz. Çocuğunuz görsellere dokunduğunda sizin sesinizle öğreniyor. Dilerseniz, hazır kategoriler üzerinden de çocuğunuza öğretebiliyorsunuz.

Yaş gruplarına göre içerikleri düzenleyen çocuk uygulaması My Bobo - Talking Photo, İngilizce; dolayısıyla çocuğunuza İngilizce öğretmek için de kullanabileceğiniz bir uygulama. Tek yapmanız gereken çocuğunuz için bir profil oluşturmak ve kategoriler arasından seçim yapmak. Çocuğunuzun yaşına göre (0-24 aylık, 24-36 aylık, 4-5 yaş, 5 yaş üzeri) kategoriler düzenleniyor. Unutmadan, uygulama tamamıyla ücretsiz! Çocukların da rahatlıkla kullanabileceği şekilde tasarlanmış hoş bir arayüz sunuyor.