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Nöbetçi Eczaneler 2.0 (Android)
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  4. Nöbetçi Eczaneler - Android için Nöbetçi Eczaneler Uygulaması

Nöbetçi Eczaneler

2.0
Android
Nöbetçi Eczaneler
ÜCRETSİZ
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Can Çevrim
Can Çevrim

Nöbetçi Eczaneler uygulamasıyla en yakınınızdaki nöbetçi eczanelere kolayca ulaşabilirsiniz.

Android için hazırlanmış olan Nöbetçi Eczaneler uygulamasıyla sadece Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük illerdeki değil, Türkiye'deki tüm il ve ilçelerdeki nöbetçi eczanelere ait konum bilgilerine rahatça ulaşabilirsiniz.

Her sabah saat 9'da güncellenen o güne ait nöbetçi eczaneler listesi sayesinde ihtiyacınız olan her an nöbetçi eczanelerin konum bilgilerini harita üzerinde kolaylıkla bulabileceksiniz. Aynı zamanda nöbetçi eczanelere ait telefon numaralarını da içeriğinde barındıran uygulamayla gerekirse eczanelere telefonla da ulaşabilirsiniz.

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