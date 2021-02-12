Notagenda, takvim kullanımı ve notları harika bir şekilde entegre eden kullanımı kolay, işlevsel, kullanışlı bir araç.
Notagenda, takvim kullanımı ve not almayı başarılı bir şekilde entegre eden pratik ve gelişmiş Android uygulaması arayanlara tavsiyemizdir. Not, takvim, görev notları, alarm, birçok fonksiyonu olan bu harika uygulamayı Google Play üzerinden ücretsiz olarak telefonunuza yükleyebilirsiniz.
Notagenda - Not & Takvim & Görev Notları & Alarm İndir
Notagenda, not alma ve takvim kullanımını tek bir pratik araçta birleştiriyor. Özellikle iyi entegre edilmiş takvim ve not alma kullanımı sağlayan bir mobil uygulama arayanlar için pratik ve gelişmiş bir araç. Uygulama, notları ve takvim işlevlerini birlikte kulanmayı mümkün olduğunca kolaylaştırmaya çalışıyor. Örneğin; takvimde notlarınızı görüntüleyebilir ve notlarınıza bir tarih atayabilirsiniz. Ayrıca doğrudan takvim seçtiğiniz bir günde bir not oluşturabilir, mevcut ve geçmiş notlarınızı o güne sabitlenmiş ayrı bir görünümde görüntüleyebilirsiniz.
Notagenda, kullanıcıların gerçek hayatta olduğu gibi ama tabii ki daha etkili bir şekilde ajanda tutmaları için harika bir araç. Uygulama, kolay erişilebilen kategoriler, klasörler kenar çubuğu, not boyama, renk etiketleme, parola korumalı notlar, not paylaşımı, fonksiyonel araç takımı (widget), görev notları, 128-bit AES şifreleme ile veri koruma, gelişmiş sıralama seçenekleri, alarmları notlarda ayırmak için ayrı alarm sayfası, güçlü arama fonksiyonu gibi özelliklere sahip. Uygulamada paylaşırken veya notları birleştirirken tercih ettiğiniz notlara harici bağlantıları kopyalama gibi pratik bir not alma uygulamasında gerçekten önemli bazı detaylı, incelikli özellikler de var.
- Takvim: Notlarınızı ayrı bir takvim görünümünde görüntüleyebilir ve istediğiniz herhangi bir tarihe not veya hatırlatıcı ekleyebilirsiniz. Notlarınızı kronolojik sırada da görüntüleyebilirsiniz.
- Kolay erişilebilen kategori kenar çubuğu: Tek bir dokunuşla aynı ekranda kategorilerinize veya klasörlerinize erişebilirsiniz. Bu, kategorilerin ve klasörlerin verimli bir şekilde kullanılması için çok önemli ve birçok not alma uygulamasında klasörlere ayrı bir sayfadan ulaşabiliyorsunuz.
- Görev notları: Onay kutularıyla birlikte görev öğeleri oluşturabilirsiniz; böylece herhangi bir konudaki görevleri takip edebilirsiniz.
- Bağlantıları tercih edilen notlara kopyalama: Doğrudan tercih ettiğiniz notlarda herhangi bir bağlantıyı paylaşabilirsiniz. Bu, arşiv türleri için bağlantıları kopyalamayı ve düzenlemeyi seven insanlar için gerçekten önemli.
- Hesap makinesi notu: Tek sayfada sınırsız ve ayrı hesaplamalar yapabilir, hesaplamalarınızın kaydını tutabilir ve satır satır yorum ekleyebilirsiniz.
- Notları birleştirme: Notagenda belki de notları birleştirmeye izin veren tek not alma uygulaması. Bu, belirli konularda sık sık notlar alan ve çok sayıda düzensiz not alan kişiler için gerçekten kullanışlı.
- Gelişmiş sıralama seçenekleri: Notları bir tarih aralığında arama ve listeleme dahil farklı düzende görüntüleyebilirsiniz.
- Etkili güçlü arama: Notlarınızı hatırladığınız kelime veya konulardan bulabilirsiniz. Bu, parola korumalı notlarda da çalışıyor.
- Google Lens uygulamasına tek tıkla erişim: OCR teknolojisini kullanmanıza izin verir. Google Lens aracılığıyla bir belgedeki herhangi bir metni taratabilir ve metni doğrudan notunuza yapıştırabilirsiniz.
- İşlevsel araç takımı (widget): Bugüne sabitlenmiş notlarınızı görüntüleyebilir ve uygulama ve bazı işlevlerine kolayca (tek dokunuşla) erişebilirsiniz.
- Veri koruma: Verileriniz 128-bit AES şifreleme ile korunuyor. Tüm verilerinizi yedekleyebilir ve telefonunuzda, tabletinizde veya bilgisayarınızda saklayabilirsiniz.
- Parola koruması: Daha fazla gizlilik koruması içi notlarınıza parola veya PIN tanımlayabilirsiniz.
- Tek seferlik ödeme: Notagenda, ödeme işlemi tamamlanır tamamlanmaz ömür boyu reklamsız kullanım lisansı veriyor. Yeni güncelleme yayınlandığında yeni özellikleri herhangi bir ek ödeme yapmadan kullanabiliyorsunuz.
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