Notagenda, takvim kullanımı ve not almayı başarılı bir şekilde entegre eden pratik ve gelişmiş Android uygulaması arayanlara tavsiyemizdir. Not, takvim, görev notları, alarm, birçok fonksiyonu olan bu harika uygulamayı Google Play üzerinden ücretsiz olarak telefonunuza yükleyebilirsiniz.

Notagenda - Not & Takvim & Görev Notları & Alarm İndir

Notagenda, not alma ve takvim kullanımını tek bir pratik araçta birleştiriyor. Özellikle iyi entegre edilmiş takvim ve not alma kullanımı sağlayan bir mobil uygulama arayanlar için pratik ve gelişmiş bir araç. Uygulama, notları ve takvim işlevlerini birlikte kulanmayı mümkün olduğunca kolaylaştırmaya çalışıyor. Örneğin; takvimde notlarınızı görüntüleyebilir ve notlarınıza bir tarih atayabilirsiniz. Ayrıca doğrudan takvim seçtiğiniz bir günde bir not oluşturabilir, mevcut ve geçmiş notlarınızı o güne sabitlenmiş ayrı bir görünümde görüntüleyebilirsiniz.

Notagenda, kullanıcıların gerçek hayatta olduğu gibi ama tabii ki daha etkili bir şekilde ajanda tutmaları için harika bir araç. Uygulama, kolay erişilebilen kategoriler, klasörler kenar çubuğu, not boyama, renk etiketleme, parola korumalı notlar, not paylaşımı, fonksiyonel araç takımı (widget), görev notları, 128-bit AES şifreleme ile veri koruma, gelişmiş sıralama seçenekleri, alarmları notlarda ayırmak için ayrı alarm sayfası, güçlü arama fonksiyonu gibi özelliklere sahip. Uygulamada paylaşırken veya notları birleştirirken tercih ettiğiniz notlara harici bağlantıları kopyalama gibi pratik bir not alma uygulamasında gerçekten önemli bazı detaylı, incelikli özellikler de var.