Samsung Telefonda Uygulama Gizleme Nasıl Yapılır?

Samsung uygulama gizleme özelliği sayesinde sık kullanmadığınız veya önemsiz gördüğünüz uygulamaları gizleyerek menünüzü sadeleştirebilirsiniz. Böylece günlük kullandığınız uygulamalara daha hızlı ve kolay bir şekilde erişebilir, telefonunuzda daha düzenli bir görünüm elde edebilirsiniz.

Bu özellik kullanıcılara sadece görsel bir düzenleme değil aynı zamanda daha kişiselleştirilmiş ve güvenli bir mobil deneyim sunar. Örneğin, bankacılık uygulaması veya not alma uygulaması gibi hizmetleri gizlemek, telefonunuzun kaybolması veya başkalarının eline geçmesi durumunda potansiyel riskleri azaltabilir.

Samsung telefonda uygulama gizleme işlemi çok hızlı ve pratik eşkilde yapılabiliyor. Bunun için yalnızca birkaç adım uygulamak yeterli oluyor. Peki, Samsung telefonda uygulama nasıl gizlenir?

Samsung Telefonlarda Uygulama Gizleme Yöntemleri

Ana ekran ayarlarını kullanma

Güvenli Klasör'ü kullanma

Üçüncü taraf uygulama kullanma

Samsung telefonlarda uygulama gizlemek çok basit ve kullanıcı dostu bir işlemdir. İşte adım adım uygulayabileceğiniz yöntemler:

Ana Ekran Ayarları Üzerinden Uygulama Gizleme

Bu yöntem, Samsung'un kendi arayüzü olan One UI'ın sunduğu en pratik yollardan biridir. Herhangi bir ek uygulama indirmenize gerek kalmadan doğrudan telefonunuzun ayarları üzerinden uygulamaları gizleyebilirsiniz.

Adım 1: Telefonunuzun ana ekranında boş bir alana bir süre boyunca basılı tutun. Bu, ana ekran düzenleme modunu açacaktır.

Telefonunuzun ana ekranında boş bir alana bir süre boyunca basılı tutun. Bu, ana ekran düzenleme modunu açacaktır. Adım 2: Alt kısımda çıkan menüden "Ayarlar" simgesine dokunun. Bunu yaptığınızda ana ekran ayarları açılacaktır.

Alt kısımda çıkan menüden "Ayarlar" simgesine dokunun. Bunu yaptığınızda ana ekran ayarları açılacaktır. Adım 3: Ana ekran ayarları menüsünde "Uygulamaları ana ekranda ve uygulamalar ekranında gizle" seçeneğine dokunun.

Ana ekran ayarları menüsünde "Uygulamaları ana ekranda ve uygulamalar ekranında gizle" seçeneğine dokunun. Adım 4: Karşınıza telefonunuzda yüklü olan tüm uygulamaların bir listesi çıkacaktır. Gizlemek istediğiniz uygulamaların üzerine dokunarak seçin. Seçtiğiniz uygulamaların simgeleri işaretlenecektir.

Karşınıza telefonunuzda yüklü olan tüm uygulamaların bir listesi çıkacaktır. Gizlemek istediğiniz uygulamaların üzerine dokunarak seçin. Seçtiğiniz uygulamaların simgeleri işaretlenecektir. Adım 5: Uygulamaları seçtikten sonra "Tamam" seçeneğini seçin. Seçtiğiniz uygulamalar artık uygulama çekmecenizde ve ana ekranınızda görünmeyecektir.

Güvenli Klasör Kullanarak Uygulama Gizleme

Güvenli Klasör, adından da anlaşılacağı gibi özel ve hassas dosyalarınızı, uygulamalarınızı ve fotoğraflarınızı saklamak için şifrelenmiş güvenli bir alandır. Güvenli Klasör içine taşıdığınız uygulamalar, telefonunuzun normal uygulama çekmecesinde ve ana ekranında görünmezler.

Adım 1: Eğer telefonunuzda Güvenli Klasör özelliği aktif değilse öncelikle "Ayarlar" menüsüne girin.

Eğer telefonunuzda Güvenli Klasör özelliği aktif değilse öncelikle "Ayarlar" menüsüne girin. Adım 2: "Güvenlik ve gizlilik" veya benzer bir isimle (cihazınızın modeline göre farklılık gösterebilir) bir seçeneği bulun ve dokunun.

"Güvenlik ve gizlilik" veya benzer bir isimle (cihazınızın modeline göre farklılık gösterebilir) bir seçeneği bulun ve dokunun. Adım 3: "Daha fazla güvenlik ayarı" kategorisini görüntüleyin.

"Daha fazla güvenlik ayarı" kategorisini görüntüleyin. Adım 4: Bu menüde "Güvenli Klasör" seçeneğine basın ve "Devam" butonuna dokunun. İlk kez aktif ettiğinizde sizden bir Samsung hesabı ve bir güvenlik yöntemi (PIN, desen veya parmak izi gibi) oluşturmanız istenecektir.

Bu menüde "Güvenli Klasör" seçeneğine basın ve "Devam" butonuna dokunun. İlk kez aktif ettiğinizde sizden bir Samsung hesabı ve bir güvenlik yöntemi (PIN, desen veya parmak izi gibi) oluşturmanız istenecektir. Adım 5: "Güvenli Klasör simgesini Uygulamalar ekranına ekle" seçeneğini etkinleştirin.

"Güvenli Klasör simgesini Uygulamalar ekranına ekle" seçeneğini etkinleştirin. Adım 6: Güvenli Klasör içinde sağ üst köşedeki "+" (ekle) simgesine dokunun.

Güvenli Klasör içinde sağ üst köşedeki "+" (ekle) simgesine dokunun. Adım 7: Güvenli Klasör'e taşımak istediğiniz uygulamaları seçin.

Güvenli Klasör'e taşımak istediğiniz uygulamaları seçin. Adım 7: "Ekle" butonuna dokunun. Seçtiğiniz uygulamalar artık Güvenli Klasör içine taşınacak ve telefonunuzun normal alanında görünmeyecektir.

Üçüncü Taraf Uygulama Kullanma

Android cihazlar için geliştirilen App Hider: Hide Apps, Calculator Vault : App Hider, Hyde ve daha pek çok uygulama gizleme uygulaması bulunuyor. Bunların yanı sıra cihazdaki bazı görsellerin görünmemesini sağlayan fotoğraf gizleme uygulamaları da mevcut.

İster üçüncü taraf uygulamaları isterseniz Samsung telefonlarla birlikte gelen dahili özellikleri kullanarak gizleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Gizlenen Uygulamaları Geri Getirme Yolları