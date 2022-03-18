Akıllı telefonunuzun kaybolması, çalınması veya hasar görmesi durumunda o güne kadar çektiğiniz tüm video ve fotoğrafların, rehberinizin ve verilerinizin de uçup gitmesini istemezsiniz değil mi? Geri getirilmesi imkansız olan anılarınızı, bir daha numarasını alma şansınız olmayan kişileri, önemli dokümanlarınızı kısacası tüm hassas verilerinizi tek dokunuşla yedekleme şansına sahipsiniz. Peki cihazınızı değiştirmeye karar verdiyseniz veya tüm verilerinizi ayrı olarak yedeklemek istiyorsanız ne yapacağınızı biliyor musunuz? Merak edilen Android telefon yedekleme nasıl yapılır? sorusuna en basit yoluyla cevap veriyoruz!

Android Telefon Nasıl Yedeklenir?

Her Android telefonda yedekleme seçeneği elbette var ve komple sistem yedeğini almak için tek bir butona dokunmanız kafi oluyor. Telefon ve SIM karta kaydettiğiniz kişiler tüm bilgileriyle birlikte, anları yansıtan fotoğraf ve videolarınız, müzik arşiviniz, notlarınız ve belgeleriniz, takvimleriniz, kısa mesajlarınız kısacası gittiğinde üzüleceğiniz her şey tek dokunuşla yedeklenmiş oluyor.

Olur da telefonunuzun başına beklenmedik bir durum gelirse veya telefonunuzu değiştirmeyi düşünürseniz aldığınız sistem yedeği bir anlam ifade etmiyor. Bu noktada üçüncü parti uygulamalar ve Google’ın entegre çözümleri hayat kurtarıyor. Bu blog yazımızda tüm verilerinizi ayrı ayrı nasıl yedekleyebileceğinizden bahsediyoruz.

Rehberi Yedekleme

Rehber, hiç şüphesiz ki telefonumuzdaki en önemli veriler arasında ilk sıralarda. Hele ki yüzlerce hatta binlerce kişiden oluşan rehbere sahipseniz yedeklememeniz büyük bir risk. Android cihaz kullanıcısı olarak rehberinizi dilediğiniz zaman, belli aralıklarla otomatik olarak yedekleyebilen onlarca uygulama mevcut ancak hiçbirine gerek yok. Tek ihtiyacınız olan bir Google hesabı diyerek tüm kişilerinizi Google hesabınıza nasıl aktaracağınızdan kısaca bahsetmem gerekirse;

Rehberinize yeni bir numara ekleyeceğiniz vakit kaydetme aşamasında Google hesabınızı seçerseniz kişiniz doğrudan Google kişilere eklenir ve Google hesabınıza giriş yapabildiğiniz her yerden kaydettiğiniz kişiyi görebilirsiniz. Hali hazırda telefonun hafızasında kayıtlı kişilerinizi Google kişilere yedeklemek için öncelikle kişileri dışa aktarmanız gerekir ki cihazınızın kişiler uygulamasından bunu rahatlıkla yapabilirsiniz.

Görselleri, Videoları ve Müzikleri Yedekleme

Sosyal ağlarda takipçilerimizle, arkadaşlarımızla, ailemizle paylaşmak üzere çektiğimiz selfie ve videolar da rehber kadar önemli. Fotoğraf ve videolarınızı yedekleyebileceğiniz onlarca araç mevcut ancak Google Photos kadar kullanıcı dostu olan ve sınırlama getirmeyen çok az seçenek var. Ücretsiz olarak sınırsız sayıda yedekleme yapmanıza izin veren Google Fotoğraflar uygulaması çektiğiniz fotoğraf ve videoları otomatik olarak ister WiFi isterseniz de mobil bağlantı üzerinden yedekleyebiliyor.

Gerek çalışırken gerek okulda gerekse de evimize gelirken müzik dinlemeyi seviyoruz. Spotify, Apple Music, Deezer gibi online platformlardan müzik dinlemeyi tercih eden biri değilseniz diğer deyişle MP3 dosyalarından oluşan müzik arşivine sahipseniz telefonunuzun kaybolması veya çalınmasıyla birlikte tüm arşiviniz uçup gidecektir. Bu noktada bilgisayarınızdan binlerce (50.000 şarkıya kadar) şarkı atıp ister online ister çevrimdışı dinleyebileceğiniz Google Play Music uygulamasını tercih edebilirsiniz.

Bilgisayarınızdan kaydettiğiniz şarkılar bulutta saklandığından sadece Google hesabınıza giriş yaparak mp3 formatındaki şarkılarınıza ulaşabilirsiniz.

Dosyaları Notları ve Belgeleri Yedekleme

İş kullanıcısı olarak not ve dokümanların önemi tartışılmaz. Notlarınızı almak için Android telefonunuzun kendi not uygulaması yeterli olabilir ancak yedekleme seçeneği sunmuyorsa, telefonunuzun başına bir şey gelmesi halinde aldığınız tüm notlarla birlikte belgeleriniz uçup gidecektir.

Notlarınızı otomatik olarak yedekleyebilen Google Keep ile notlarınıza dilediğiniz cihazdan sadece Google hesabınıza giriş yaparak ulaşabilirsiniz. Belgeleriniz için de Google’ın uygulamalarını (Docs, Sheets, Slides) kullanmanız, belgelerinizin otomatik olarak Google sunucularıyla senkronize olması açısından avantaj sağlayacaktır.

Etkinliklere katılan bir çalışan iseniz takviminizi de yedeklemenizde fayda var. Android telefonunuzun takvim uygulaması veya üçüncü parti alternatif bir takvim uygulamasıyla Google Takvim verilerini senkronize edebileceğinizi biliyorsunuzdur.

Peki tek bir hesapta birden fazla takvim oluşturabileceğinizi biliyor musunuz? Bunun için Google Takvim sitesine gidiyorsunuz ve Takvimlerim açılır menüsüne tıklıyorsunuz. Bu noktadan sonra dilediğiniz kadar takvim oluşturabilir, takvimlerinizi özelleştirebilirsiniz. Burada oluşturduğunuz tüm takvimler Google hesabınızla eşitleniyor ve yaptığınız değişiklikler otomatik olarak kaydediliyor.



Kısa Mesaj (SMS) Yedekleme

Kısa mesajlarınızı okuduktan sonra silmek yerine telefonunuzda tutmayı tercih ediyorsanız sms’lerinizi Google Drive’a yedekleyebilirsiniz ancak bunun daha kolay bir yolu var. SMS Backup & Restore uygulaması, belirlediğiniz periyotlarla kısa mesajlarınızın yedeğini otomatik olarak alıyor. Ancak varsayılan olarak yerel alana yedekleme yapıyor. Google Drive veya diğer bulut depolama servislerinden birini seçmeniz sonradan geri yüklemede kolaylık sağlayacaktır. Tabii ki anlık mesajlaşma uygulamalarını kullanıyorsanız bu uygulamaya ihtiyacınız yok.

Oyunları Yedekleme

Mobil oyunlarla fazla vakit geçiren biri olarak oyunlarınızın yedeğini almak isteyebilirsiniz. Bu noktada çoğu oyunun Google Play Oyunlar desteği bulunuyor ve oyununuz başarımlarınızla birlikte kaydediliyor. Google hesabınıza giriş yaptığınız vakit oyununuza kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Nadirde olsa Google Play Oyunlar ile senkronize olmayan oyunlar mevcut. Bu oyunlar için ayarlarda elle yedekleme seçeneğinin olup olmadığına bakmalısınız.

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