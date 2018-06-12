Android oyuncularına ücretsiz olarak sunulan Onmyoji Arena, bir strateji oyunudur.

Fantastik yaratıkların ve karakterlerin yer aldığı yapımda dünyanın dört bir yanından oyuncular bulunmaktadır. Çeşitli savaş modlarına sahip olarak karşımıza çıkan oyunda 500 binden fazla oyuncu yer almaktadır.

Çarpıcı grafiklerle eşliğinde oyunculara sunulan yapım, 3v3 gibi savaş modlarını da destekliyor. NetEase Games imzası ile geliştirilen ve yayınlanan oyunda, birbirinden farklı oyuncular ile mücadele edecek ve onları etkisiz hale getirmeye çalışacağız.

Seviye sisteminin de yer aldığı yapımda, ne kadar yüksek seviyeye sahip olursanız o kadar güçlüsünüz demektir. Oyuncular yan görevleri yaparak ya da sürekli savaşarak hızlı bir şekilde seviye atlayabilir ve karakterlerini geliştirebilirler. Oyuncular karakterlerine farklı saldırı güçleri kazandırabilir ve rakip oyuncudan daha avantajlı bir konuma gelebilirler.

MOBA türünde bir deneyim sunan yapım, orjinal karakter sesleri ile süslenmiştir. Android platformunda 4.4 gibi bir inceleme elde eden yapım mobil oyun severler tarafından da ilgiyle oynanıyor. Başarılı yapım henüz ülkemizdeki İOS kullanıcıları için yayınlanmış değil. Ancak oyunun İOS versiyonununda olduğunu belirtelim.