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Orc Dungeon 1.0.2 (Android)
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  4. Orc Dungeon - Android İçin Strateji Oyunu

Orc Dungeon

1.0.2
Android
Orc Dungeon
ÜCRETSİZ
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Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Ork takımınızı kurun ve düşmanlara saldırmaya başlayın.

Orc Dungeon sıra tabanlı bir strateji oyunudur. Zindanları keşfet, canavarlarla savaş, silah kazan, kahramanlarını geliştir, bir takım kur, PvP turnuvalarına katıl ve kooperatif zindanlarının keşfi için loncalara katıl.

Maceralarına, babası tarafından reddedilen bir ork Prensi olan Orky Balboa ile başla. Zindanları keşfetmeye mahkum edilir ve krallığına geri dönmesine izin verilen tam bir zırh takımını biriktirir. Saldırılarını ve savunmasını tetiklemek için kahramanın silah zarına uyacak şekilde zar at. Rulo zarınızı cephaneliğinize nasıl dağıtacağınızı seçin. 

Onlarca silah ve kalkan topla ve geliştir. Bazı silahlar tetiklenmek için zar gerektirmez, bazıları fazlaca gerektirir, ancak çok daha güçlüdür. İyileştirmek ve özel güçlerin kilidini açmak için favori ekipmanınızı yükseltin. Güçlerini daha da artırmak için onları sihirli taşlarla kişiselleştir!
 

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