Pair Pops, yerli mobil oyun geliştiricisi Tiramisu’nun eşleştirmeye dayalı bulmaca oyunu. Android telefon ve tabletlerde oynanabilen Pair Pops, benzerlerinden farklı olarak oyuncuya kaybetme üzüntüsünü yaşatmıyor. Evet, renkleri eşleştirerek ilerlediğiniz bu bulmaca oyununda kaybetmek yok! İnternetsiz oynama seçeneği sunmasıyla da her yerde rahatlıkla oynayabileceğiniz bir oyun. Eşleştirme odaklı mobil bulmaca oyunlarını seviyorsanız, Pair Pops Android oyununu şiddetle tavsiye ederim.

Mobil platformda en çok indirilip oynanan Türk yapımı araba yarışı oyunlarının geliştiricisi Tiramisu’nun elinden çıkan Pair Pops, boş zamanlarınızda, vakit geçirmek için her yerde (evde, okulda, toplu taşımada, misafirlikte vs) oynayabileceğiniz müthiş eğlenceli bir mobil oyun. Koyu temaya sahip olmasıyla uzun süre gözünüzü yormadan keyifle oynayacağız bu oyunda amaç; farklı renk veya simgeli kutucukları bir araya getirerek oyun alanını temiz tutmak. Can sıkıntısı yok, süre işlemiyor, hamlenizi geri alabiliyorsunuz. Hamle demişken bölümleri belli hamlede tamamlama zorunluluğu yok, sadece ekstra taş kazanmak istiyorsanız buna dikkat etmelisiniz.

Tiramisu - Pair Pops Android Oyunu Özellikleri