Orta çağda kendi kalenizi inşa ederek ve güçlü bir ordu kurarak rakiplerinize karşı mücadele edeceğiniz ve ganimet savaşları yaparak ülkenizi geliştireceğiniz PaladinZ, mobil platformda strateji oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak sunulan kaliteli bir oyundur.

Sürükleyici özelliği ve aksiyon dolu bölümleri ile oyun severlerin bağımlısı olacağı bu oyunda yapmanız gereken, kendi kalenizi kurarak farklı alanlarda üretim faaliyetlerinde bulunmak ve askeri birlikleri eğiterek kalenizi dış tehlikelere karşı savunmaktır. Kalenizi stratejik bir konuma yerleştirmeli ve diğer oyuncuların saldırılarına karşı korumalısınız. Fırsatçı düşman birlikleri kalenizin savunmasız bir anında saldırıya geçebilir ve kıymetli eşyaları yağmalayabilir. Bu nedenle askeri birlikleri güçlendirerek savaşa hazır hale getirmelisiniz.

Seviye atladıkça ordunuzu büyütebilir ve askerlerinizi güçlendirebilirsiniz. Ayrıca ganimet topladıkça farklı askeri birliklerin kilidini açabilir ve düşmanlarınıza karşı daha güçlü bir orduya sahip olabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyuncuların hizmetine sunulan ve 100 binden fazla oyuncunun beğenisini toplayan PaladinZ, sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir strateji oyunudur.