Panchatantra, ralli arabalarıyla yarışlara katıldığınız bir Android oyunu. Hindistan’ın ilk ralli yarış filminden uyarlandığı söylenen mobil oyun, ufak boyutlu olmasına karşın kaliteli grafikler sunuyor.

Klasik araba yarışı oyunlarından sıkılanlara, düşük boyutlu grafikleri de iyi olan ücretsiz yarış oyunu arayanlara tavsiye edeceğim bir yapım Panchatantra. Yogaraj Bhat’ın ralli yarışları odaklı filmi Panchatantra’dan uyarlanan ralli yarışı oyunu, iki farklı mod sunuyor. Championship’i seçerseniz Rangappa Complex ve Bond Garrage arasındaki yarışı konu alan hikayeye dahil oluyorsunuz. İki yarışçı arasından seçim yapmaya zorlayan hikaye odaklı yarış dışında Arcade mod var. Bu modda yarışıp bayrak kazanıyorsunuz.