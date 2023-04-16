forza-horizon-4-sistem-gereksinimleri

Eğer siz de Forza Horizon 4 sistem gereksinimlerini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Forza Horizon 4’ü en iyi şekilde oynamak istiyorsanız bilgisayarınızın önerilen sistem gereksinimlerini karşıladığınızdan emin olmanız gerek. Bu yazımızda Forza Horizon 4’ün sistem gereksinimlerini sizlerle paylaşacağız.

Araba yarışı denilince akıllara gelen ilk serilerden biri olan Forza, Xbox markası için her zaman önemli bir seri olmuştur. Forza Horizon 4 ise yıllar içerisinde pek çok kişinin favori araba yarışı oyunu olmuştur. Öyle ki, serinin devamı olan Forza Horizon 5 çıktığında bile pek çok oyuncu hala Forza Horizon 4 oynamaya devam etmiştir.

Playground Games tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanan Forza Horizon 4 ilk kez 2018 yılında piyasaya sürüldü. İngiltere’den esinlenen kurgusal bir dünyada geçen bu oyunda oyuncular açık dünyada diledikleri gibi gezebilme özgürlüğüne de sahip.

Forza Horizon 4 Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 15063.0 ya da daha iyisi

: Windows 10 15063.0 ya da daha iyisi İşlemci : Intel i3-4170 @ 3.7Ghz ya da Intel i5 750 @ 2.67Ghz

: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz ya da Intel i5 750 @ 2.67Ghz Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVidia 650TI ya da AMD R7 250x

: NVidia 650TI ya da AMD R7 250x DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Forza Horizon 4 Önerilen Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 version 15063.0 ya da daha iyisi

: Windows 10 version 15063.0 ya da daha iyisi İşlemci : Intel i7-3820 @ 3.6Ghz

: Intel i7-3820 @ 3.6Ghz Bellek : 12 GB RAM

: 12 GB RAM Ekran Kartı : NVidia GTX 970 ya da NVidia GTX 1060 3GB ya da da AMD R9 290x ya da AMD RX 470

: NVidia GTX 970 ya da NVidia GTX 1060 3GB ya da da AMD R9 290x ya da AMD RX 470 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Forza Horizon 4 sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin favori Forza oyununuz hangisi? Bilgisayarınız Forza Horizon 4’ü kaldırıyor mu? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.