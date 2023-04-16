Forza Horizon 4 Sistem Gereksinimleri
Yarış severlerin en çok sevdiği oyunlardan biri olan Forza 4’ün sistem gereksinimlerini öğrenmek istiyorsanız bu yazımıza muhakkak bir göz atın.
Eğer siz de Forza Horizon 4 sistem gereksinimlerini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Forza Horizon 4’ü en iyi şekilde oynamak istiyorsanız bilgisayarınızın önerilen sistem gereksinimlerini karşıladığınızdan emin olmanız gerek. Bu yazımızda Forza Horizon 4’ün sistem gereksinimlerini sizlerle paylaşacağız.
Araba yarışı denilince akıllara gelen ilk serilerden biri olan Forza, Xbox markası için her zaman önemli bir seri olmuştur. Forza Horizon 4 ise yıllar içerisinde pek çok kişinin favori araba yarışı oyunu olmuştur. Öyle ki, serinin devamı olan Forza Horizon 5 çıktığında bile pek çok oyuncu hala Forza Horizon 4 oynamaya devam etmiştir.
Playground Games tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanan Forza Horizon 4 ilk kez 2018 yılında piyasaya sürüldü. İngiltere’den esinlenen kurgusal bir dünyada geçen bu oyunda oyuncular açık dünyada diledikleri gibi gezebilme özgürlüğüne de sahip.
Forza Horizon 4 Minimum Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 15063.0 ya da daha iyisi
- İşlemci: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz ya da Intel i5 750 @ 2.67Ghz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVidia 650TI ya da AMD R7 250x
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 80 GB kullanılabilir alan
Geçmişten Bugüne Tüm Forza Horizon Oyunları
Geçmişten günümüze tüm Forza Horizon oyunları en büyük rakibi Need For Speed'e karşı fazla bulunmamakta.
Forza Horizon 4 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 version 15063.0 ya da daha iyisi
- İşlemci: Intel i7-3820 @ 3.6Ghz
- Bellek: 12 GB RAM
- Ekran Kartı: NVidia GTX 970 ya da NVidia GTX 1060 3GB ya da da AMD R9 290x ya da AMD RX 470
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
Forza Horizon 4 sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin favori Forza oyununuz hangisi? Bilgisayarınız Forza Horizon 4’ü kaldırıyor mu? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
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