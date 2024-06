En İyi Araba Yarışı Filmleri: Bunları İzlerken Nefesiniz Kesilecek

Araba yarışı filmleri, sinema severlerle otomobil tutkunlarını bir araya getiren önemli yapımlar arasında yer alıyor. Bu yapımlar hem aksiyon hem de hız severlerin dikkatini çekecek sahnelerle dolu.

Biz de bu rehberde otomobil tutkunları ve sinema severlerin aklına kazınan efsaneleşmiş araba yarışı filmlerini listeledik. Peki, efsanevi araba yarışı filmleri neler?

Efsanevi 7 Araba Yarışı Filmi

Rush

Talladega Nights

Logan Lucky

Senna

Speed Racer

Ford v. Ferrari

Need for Speed

1. Rush

Efsanevi araba yarışı filmleri listemizin en başında Rush filmi yer alıyor. Rush filmi; dram, biyografi ve aksiyon türündedir. Ron Howard’ın yönetmenliğini yaptığı filmin başrol oyuncuları; Chris Hemsworth, Daniel Brühl ve Olivia Wilde’dir. Filmde Niki Lauda ve James Hunt isimli iki Amerikalı birbirine rakip olan F1 pilotunun yaşadıkları anlatılıyor. Filmde iki pilot, birbirlerinin yanı sıra kendilerine inanmayan insanlarla da mücadele ediyorlar.

2. Talladega Nights

En iyi aksiyon araba filmleri arasındaki Talladega Nights, komedi türündedir. Filmin yönetmenlik koltuğunda Adam McKay yer aldı. Sacha Baron Cohen, Will Ferrell ve John C.Reilly filmin başrol oyuncularıdır. Filmde araba yarışları farklı noktalarda değerlendiriliyor. NASCAR yarışlarını farklı açılardan anlatan bir film olma özelliği taşıyor.

3. Logan Lucky

Efsanevi araba yarışı filmleri listemizdeki Logan Lucky; dram, suç ve komedi türündedir. Steven Soderbergh’in yönetmenliğini yaptığı filmde Adam Driver, Channing Tatum ve Daniel Craig başrolde yer aldı. Film, Kuzey Carolina’da düzenlenen NASCAR yarışları esnasında iki kardeş tarafından planlanan soygun anlatılıyor.

4. Senna

Biyografi ve belgesel türündeki Senna filmi, Asif Kapadia tarafından yönetildi. Senna’nın başrol oyuncuları; Reginaldo Leme, Ayrton Senna ve John Bisignano’dur. Film, efsane Formula 1 pilotu Ayrton Senna’nın şampiyonlukları anlatılıyor. Filmde 34 yaşında vefat eden pilotun büyük zorluklarla kazandığı başarılara şahit olacaksınız.

5. Speed Racer

Efsanevi araba yarış filmlerinden Speed Racer, komedi ve macera türünde yapılmıştır. Wachowski Kardeşler tarafından yönetilen filmde Christina Ricci, Emile Hirsch ve Matthew Fox başrolde oynadı. Speed Racer aslında Anime serisinin yeniden tercümesidir. Filmde yarış tutkunu olan bir gencin vefat etmesinin ardından kardeşinin onun yolunu takip etmesi anlatılıyor.

6. Ford v.Ferrari

Efsanevi yarış filmleri listemizdeki Ford v.Ferrari, Oscar’a aday gösterilmişti. James Mangold’un yönetmenliğini üstlendiği filmde araç pilotu olan Ken Miles ve otomobil tasarımcısı Carroll Shelby’nin 24 Hours of Le Mans isimli yarışta Ferrari’yi geçme planları aktarılıyor. Bunun için iki arkadaş otomobil tasarlamaya başlar. Jon Bernthal, Matt Damon ve Christian Bale filmde başrolde oynadılar.

7. Need for Speed

En iyi yarış filmleri listesine aldığımız Need for Speed, gerilim ve suç türündedir. Scott Waugh’in yönetmenlik koltuğunda yer aldığı Need for Speed’te Imogen Poots, Aaron Paul ve Dominic Cooper başrolde oynadı. Filmin adı, Need for Speed isimli yarış oyunu serisinden geliyor. Filmin konusu, hapishaneden yakın zamanda çıkan sokak yarışçısı üzerinden ilerliyor.