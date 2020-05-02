Hi-Clay Games tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Pandaclip: The Black Thief mobil rol oyunu olarak geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.

Herhangi bir internet bağlantısına gerek duymadan hikâye tabanlı olarak oynanan yapım da Chiwa adında bir karakter ve arkadaşları birlikte kampa gitmek istiyorlarmış. Kampa çıkan bu grup, kamp sırasında çeşitli sorunlar ile karşılamışlar.

Oyunun açıklamasına göre yapım içerisinde bu grup bazı saldırılar ile karşılaşmış ve hem yiyecekleri hem de giysileri ayılar tarafından çalınmış. Siyah ayılar ile savaşmak zorunda kalan oyuncular aksiyon yüklü bir RPG deneyimi yaşayacaklarmış.

Farklı oynanabilir birçok karakter arasından seçimler yapabileceğimiz oyun içerisinde muhteşem bir hikâyenin yer aldığı ifade ediliyor. Görsel roman tarzında ifadelere de ev sahipliği yapan başarılı oyun anime türünde bir atmosfere sahip olacak.

Komik diyalogların da yer aldığı yapım içerisinde oldukça zengin bir içerik bizleri bekliyor.

Pandaclip: The Black Thief günümüzde 100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediliyor.