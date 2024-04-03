Thief Konusu, Fiyatı ve Sistem Gereksinimleri

İlk olarak 2004 yılında farklı bir isimle piyasaya sürülen oyun 2014 yılında Thief adıyla oyun severlerle buluşmuştu. Deadly Shadows adıyla tanıyanlar oyunun ilk yıllarına hakimdir ki 2014’te çıkan sürümü de aslında eski versiyonuna oldukça benziyor.

Karmaşık bir senaryosu olmayan bu oyun adından da anlaşılacağı üzere ‘hırsızlık’ üzerine kurulu. Üstünüze düşen görevleri yerine getirerek ilerleyeceğiniz bu oyunla ilgili detayları içeriğimizde sizinle paylaşıyoruz. İşte, Thief adlı bu oyunun konusu, sistem gereksinimleri ve fiyatı!

Thief Oyunu Konusu

Basit bir hikâye üstüne kurulu olan bu oyunda ana karakterin adı Gerrett. Başlangıçta eğitim tadında bir girişle oyuna dahil oluyorsunuz. The City adlı bir şehirde tamamlamanız gereken ilk görev bir tılsım çalmak oluyor. Bu görevi tamamlarken ne yazık ki ekip arkadaşlarınızdan birini kaybediyorsunuz.

Bu olaydan 2 yıl sonra Garret’in The City’e dönmesi ile maceraya atılıyorsunuz. Ana karakter bu aşamada geçmişte yaşadığı olayların bir kısmını hatırlıyor. Şehirde veba salgını nedeniyle fakir kesim büyük zorluklarla uğraşırken zenginler konforlu bir yaşam sürüyor.

Zenginlerin huzurunu bozmakta kararlı olan Garrett hırsızlık yeteneklerini kullanmaya başlıyor. Bu karakteri canlandırırken gölgelerin gücünden yararlanarak size verilen görevleri tamamlamanız gerekiyor.

Oyunda bulunan en önemli araçlardan birisi gölge göstergesi. Bu gösterge tamamen siyah olduğunda karakter kusursuz bir şekilde düşmanlarından saklanabiliyor. Dolayısıyla can barı ile birlikte gölge göstergesini de aktif bir şekilde takip etmeniz şart.

Garrett’in dövüşme ve savaşma becerileri ne yazık ki hırsızlık kabiliyeti kadar iyi düzeyde değil. Düşmanları onu yakalamaya yaklaştığında yapabileceği en iyi şeylerden birisi kaçmak.

Uzak menzildeki düşmanları alt etmek için oklarınızı kullanabilirsiniz. Yakın mesafedeki düşmanlarınıza ise son derece sessiz biçimde yaklaşmanız gerekiyor.

Garrett birebir mücadelede Blackjack adlı sopasını kullanıyor. Düşmana yaklaşırken veya onlardan saklanırken en az gölgeler kadar sessiz olmaya da özen göstermelisiniz. Aksi halde kolayca fark edilebilirsiniz.

Oyun süresince bu tip aksiyonların haricinde odak noktanız hırsızlık oluyor. Düşmanlarınız sizi yakaladığında görev başarısızlıkla sonuçlanıyor.

Thief Oyunu Fiyatı

Eski bir oyun olduğundan olsa gerek Steam’de uygun fiyatlı oyunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. İndirimli güncel fiyatı 02.04.2024 itibari ile 1.49 dolar olarak görüntüleniyor. Master Thief Edition ROW paketi ile birlikte bu tutar 1.87 dolara çıkıyor.

04.04.2024’ten itibaren bir hafta süre ile Epic Games ücretsiz oyunları arasında bulabileceğiniz seçeneklerden birinin Thief olacağı belirtiliyor. Oyunu merak edenler bu fırsatı değerlendirebilir.

Thief Önerilen Sistem Gereksinimleri