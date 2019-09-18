Paynet uygulamasını kullanarak Android cihazlarınız üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde ödeme alabilirsiniz.

Mobil POS uygulaması olarak öne çıkan Paynet, müşterilerinizin kredi veya banka kartları ile kolayca ödeme yapabilmelerini sağlıyor. Popülerliği günden güne artan mobil POS uygulamaları ile dilediğiniz yer ve zamanda hızlı ve güvenilir bir şekilde ödeme alabilmek mümkün hale geldi. Paynet uygulaması da oldukça basit bir arayüz ile müşterilerinizden kısa sürede tahsilat yapmanıza olanak tanıyor.

Tek çekimle veya taksitle ödeme alabileceğiniz Paynet uygulamasında Visa, Mastercard ve American Express kartları ile ödeme alınabiliyor. İster kart numarası okuyarak isterseniz de ödeme emri göndererek kart bilgisi istemeden tahsilat yapabileceğiniz Paynet uygulamasında kart hamiline ve kullanıcıya işlem sonucu SMS veya e-postayla bildiriliyor. Eğer siz de müşterilerinizden kolayca ödeme almak istiyorsanız, Paynet uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.