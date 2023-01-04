Yatay Geçiş Nedir? Nasıl Yapılır?

Üniversite hayatının dönüm noktalarından biri olan yatay geçiş, hemen hemen herkesin birkez olsun aklına gelmiştir. Fakat bazıları yatay geçiş nedir, yatay geçiş nasıl yapılır? Bilmemekte ve ellerindeki bu şansı kaçırmaktadır. Bazıları ise kimler yatay geçiş yapabilir dahi bilmediği için birçok problem ile karşılaşmaktadır. Üniversite öğrencileri için birer nimet olan yatay geçiş nedir? Gelin, yakından bakalım.

Yatay Geçiş Nedir?

Yatay geçiş üniversite öğrencilerinin başka bir üniversitede eğitimini devam ettirmesine denmektedir. Örneğin: Ankara Üniversitesi'ndeki bir öğrenci bir sonraki dönem eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi'nde devam etmesine denmektedir. Her öğrenci yatay geçiş hakkında üniversiteye geçtiğinde sahip olur. Ancak belirli şartları yerine getirmesi gerekir.

Yatay Geçiş Şartları Neler?

AGNO veya GANO yeterliği

Disiplin cezası olmaması

FF dersinin olmaması

YKS puanının yeterliği

Yatay geçiş yapmasına engel olmadığına dair belge

Gerekli sınıflarda olunması (2. ve 3. sınıfa geçilen dönem)

Yukarıda bulunan maddeler yatay geçiş şartları için genel kabul edilen maddelerdir. Bu maddelere ek olarak farklı maddeleri üniversiteler kendileri bulundurabilir. Bu nedenle gitmek istediğiniz üniversitenin yatay geçiş klavuzunuzu okumanızda yarar var. Genel yatay geçiş yönetmenliği.

Yatay Geçiş Nasıl Yapılır?

Yatay geçiş yapmak istiyorsanız ilgili üniversite okuduğunuz bölümde yatay geçiş kontenjanı açmış mı kontrol etmelisiniz. Genellikle her üniverversite yatay geçiş kontejanı açar ve belirli sayıda öğrenci alır. Hangi üniversite ne kadar kişi alıyor? Merak edebilirsiniz. Üniversite yatay geçiş kontejanları YÖK tarafından tek bir liste halinde açıklanabilmektedir. Bu liste her sene belirli tarihlerde güncellemekte ve değişmektedir. Ancak bu liste zaman zaman hata verebildiğinden dolayı Google araması yaparak zamanı gelince güncel listeye ulaşabilirsiniz.

Gelgelelim yatay geçiş nasıl yapılır? Konusuna ilk olarak yatay geçiş yapacağınız üniversitenin sayfasına gidin ya da Google üzerinden arama yapın. Daha sonra şartları yani yatay geçiş klavuzunu okuyun. İlgili belgeleri web sitesine yükleyin ve son olarak başvurduğunuz üniversitenin öğrenci işlerini arayın. Çünkü zaman zaman bazı yatay geçiş başvurularında hatalar mevcut olabilir.

AGNO ve GANO ile Yatay Geçiş Nedir?

AGNO ya da GANO ile yatay geçiş dönem sonu ya da yıl sonu ortalamanız ile yapılan yatay geçiş türüdür. Bu yatay geçiş türünde FF notunuz ve alttan dersiniz olmaması önemlidir. Alımlar ise üniversiteden üniversiteye değişebilir.

Örneğin: Ankara Üniversitesi hem AGNO hem YKS puanına bakarken İstanbul Üniversitesi sadece AGNO'ya bakabilir. Biraz daha açıklamak gerekirse Ankara Üniversitesi YKS puanı %70 + AGNO %30 ile öğrencininin yatay geçiş puanını çıkarır ve bir sıralamaya koyar. Burada 4 ortalaması olan bir kişi 3.80 ortalaması olan bir kişinin YKS puanına göre altına düşebilir. Fakat İstanbul Üniversitesi sadece AGNO'ya baktığı için GANO'su en yüksek olan kişi örnekte verdiğimiz gibi 4 ortalaması olan kişi alınacaktır.

Merkezi Puanla (Ek Madde - 1) Yatay Geçiş Nedir?

Öğrenci sınıfta kalmış dahi olsa YKS puanı girdiği yıla yeten kişilere istediği üniversiteye başvurma hakkı veren bir sistemdir. Bu hak ise şöyle özetlenebilir örneğin: X kişisinin YKS puanı 299.999 ve Ankara Üniversitesine yatay geçiş başvurusu yapmak istiyor.

Eğer o yıl Ankara Üniversitesine son giren kişi 300 puan almışssa giremez. Yani öğrencinin puanı o yılın son giren öğrencisinin puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir. FF not GANO'daki gibi bakılmaksızın öğrenci üniversiteye girmeye hak kazanır.

Kimler Yatay Geçiş Yapabilir?

Disiplin cezası olmamış ve gerekli şartlara uygun (Üniversiteden üniversiteye değişmektedir.) Herkes yatay geçiş yapabilmektedir. Ancak yatay geçiş yapabilmeniz için hazırlı sınıfında olmamanız (GANO için geçerli) önlisanssanız 1. dönemin bitmiş lisans iseniz senenin bitmiş olması gerekmektedir. Ayrıca lisans öğrencisi sadece 2. ve 3. sınıfta yatay geçiş yapabilmektedir.

Bu içeriğimizde yatay geçiş nedir, nasıl yapılır? Gibi sorulara cevap verdik. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım.