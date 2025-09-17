E-Tablolardan CRM'e Neden Geçilmeli? En Önemli 5 Sebep!

Günümüzde iş süreçlerinin büyük bir kısmı için geleneksel yöntemlere bağlı kalma zorunluluğu ortadan kalktı. Çok sayıda işletme artık dijital dönüşümün avantajlarından yararlanarak iş yükünü önemli ölçüde hafifletmeyi tercih ediyor. Buna rağmen hâlâ elektronik tablolar veya manuel yöntemlerle zaman kaybeden işletmeler de bulunuyor.

Oysa işletmelerin hem zaman hem de maddi açıdan kayıp yaşamasına neden olan bu tür yöntemler yerine daha modern bir yol kullanmak da mümkün. Müşteri ilişkileri yönetemi (CRM) yazılımları gibi üst düzey çözümler sayesinde işinizi ciddi anlamda büyütebilir ve sizi yavaşlatan bu iş süreçlerini daha modern hâle getirebilirsiniz.

Bu yazıda e-tablolar gibi klasik ve zaman alıcı yöntemler yerine CRM kullanmaya başlamnın işletmelere sağlayacağı tüm avantajları açıklayacağız. Ayrıca bu çözümler arasında öne çıkan Bitrix24 CRM'in işletmenize nasıl bir katkı sağlayacağını da paylaşacağız.

CRM Kullanmanın Başlıca Avantajları

Geleneksel yöntemleri bir kenara bırakıp çağa uygun bir çözüm kullanmaya başlayan işletmeler, bunun pek çok faydasını görür. Elde edeceğiniz başlıca avantajlar ise şu şekildedir:

Hiçbir potansiyel müşteriyi kaçırmazsınız: Geleneksel yöntemlerde özel takip ve hatırlatıcı gibi özelliklerden yararlanamazsınız ancak bu çözüm, size müşteri odaklı ilerleme imkânı sunar. Böylece hiçbir müşteriyi kaçırmazsınız.

Ekipler için geniş çaplı iş birliği imkânı sunar: E-tablolar, ekip iş birliği konusunda pek de iyi bir seçim değildir. Rol atamalarından gerçek zamanlı çalışmalara kadar birçok önemli özellikten yoksundur. CRM ise bu eksikliği kapatır.

Veri dağınıklığını ortadan kaldırır: E-tablolarda verileri manuel olarak güncellemeniz gerekir. Bununla birlikte hatalar ve tutarsızlıklar kendini gösterebilir. CRM, söz konusu hata payını ortadan kaldırarak daha kontrollü bir veri yönetim olanağı sağlar.

Kapsamlı analiz yapılabilir: Hedef kitleye dair istatistiki bilgiler, işletmelerin satışlarını artırıp daha iyi ürünler sunması için olmazsa olmazdır ama geleneksel yöntemlerle bu kadar kapsamlı verileri toplamak ve yönetmek inanılmaz zordur. CRM ise bunu sadece kolaylaştırmakla kalmaz aynı zamanda otomatikleştirmenize imkân tanır.

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirir: Tekrarlayan görevler, gereksiz zaman ve maddi kayba yol açar. CRM sayesinde bu görevleri otomasyona bağlayarak çok daha kolay bir iş yönetim süreci elde edebilirsiniz.

Her Türlü İşletmenin Bir Numaralı CRM Çözümü: Bitrix24 CRM

Yenilikçi çözümlerle öne çıkan Bitrix24 CRM, işletmelerin geleneksel yöntemlerden uzaklaşıp tamamen modern yöntemlerle iş yönetimini bir üst seviyeye taşımaya odaklanıyor. Bununla birlikte işletmelerin yaygın olarak yaşadığı sorunları etkili bir şekilde çözüyor.

Bugün bir işletmenin en çok ihtiyaç duyduğu çözümler arasında müşteri verilerini düzenli bir şekilde yönetme, ekip içi iletişim ve iş birliğini arttırma, tüm iş akışlarını tek platformda yönetme, müşteri bilgilerine ve tüm iş verilerine tek bir yerden erişme gibi ihtiyaçlar yer alıyor. Bitrix24 ise tüm bunlar da dahil olmak üzere size birçok avantajdan yararlanma fırsatı sunuyor:

Tüm müşteri bilgilerine tek bir yerden erişmenizi sağlıyor. İletişim bilgilerinden etkileşim geçmişine ve tercihlere hızlıca ulaşabiliyorsunuz.

Görev atayabiliyor, ilerlemeyi takip edebiliyor, toplantı planlayabiliyorsunuz ve iletişimsizlik gibi bir sorun söz konusu dahi olmuyor.

Müşterilerle ilgili e-posta, dosya ve mesajlara tek bir yerden erişebiliyorsunuz.

Hiç teknik bilginiz olmasa bile site oluşturucusu sayesinde hızlıca bir profesyonel web sitesi kurmanız mümkün hâle geliyor.

Ortak notlar, mesajlaşma gibi pek çok iletişim araçları kullanılabiliyor. Ekip üyeleri güncel kalırken iş birliğinde de büyük artış meydana geliyor.

Müşteri desteği, satış ve pazarlama gibi iş akışlarını sadece bir platformdan yönetebiliyorsunuz.

Zamandan tasarruf ediyorsunuz.

Birden fazla yazılım kullanmaya ihtiyacınız kalmıyor.

Web sitenizi kolaylıkla oluşturup yönetebiliyorsunuz.

Maliyetleriniz büyük ölçüde düşüyor.

Bitrix24 CRM'in kullanıcılarından gelen verilere göre Bitrix24'ü hemen hemen her sektörden işletme kullanıyor. Bunların %10,7'si üretim, %4,6'sı lojistik, %1,4'ü gayrimenkul, %3,7'si kâr amacı gütmeyen / STK, %6,3'ü perakende, %8,9'unu eğitim oluştururken %61,1'ini ise hizmet tabanlı şirketler oluşturuyor.

Bu veriler aynı zamanda Demandsage tarafından paylaşılan verilerle doğrudan bağlantılıdır. Her iki sonuç da en yüksek CRM kullanım payına sahip bu sektörlerde elektronik tablolar ve manuel yöntemlerle yönetilmesi zor iş süreçlerini oldukça kolaylaştırmak için CRM çözümlerinin yaygın bir şekilde kullanıldığını gösteriyor.

İş Hayatının Geleceği Teknoloji ile Şekilleniyor

İş hayatını nasıl bir geleceğin beklediği ile ilgili uzun zamandır çeşitli tahminlerde bulunuluyor ancak yarını tahmin etmek için önce bugün neler yaşandığına bakmak gerekiyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2023'te yayınladığı İş Hayatının Geleceği Raporu, 2027 yılına kadar 85 milyona kadar mesleğin makineler tarafından devralınabileceğini öngörüyor.

Buna ek olarak insanlar, makineler ve algoritmalar arasındaki bağlantıdan 97 milyon yeni rolün ortaya çıkacağı tahmin ediliyor. McKinsey & Company ise 2030 yılına kadar küresel iş gücünün %30'unun otomasyon dolayısıyla kariyer değişikliğine gitmek zorunda kalabileceğini ileri sürüyor.

Bitrix24 ise gerçek kullanıcıların iş hayatının nasıl şekilleneceğini düşündüğünü belirlemek adına bir anket gerçekleştirdi. Ankette katılımcılara 2050'deki çalışma hayatı hakkında birçok soru yöneltildi:

2050'de haftada kaç gün çalışmayı öngörüyorsunuz?

3 ila 4 gün: %50,16

%50,16 5 gün ya da daha fazla: %28,48

%28,48 2 gün veya daha az: %21,36

Yapay zekanın veya robotların iş görevlerinizde ne ölçüde yardımcı olacağını düşünüyorsunuz?

Önemli düzeyde: %49,19

%49,19 Orta düzeyde: %40,45

%40,45 Asgari düzeyde: %10,36

Gelecekte nasıl bir çalışma ortamı bekliyorsunuz?

Geleneksel ofis (Almanya): %52,94

%52,94 Sanal gerçeklik (VR) ofisi (Polonya): %27,27

Meslektaşlarınızla iletişimin nasıl gerçekleşeceğini öngörüyorsunuz?

Sanal ve yüz yüze toplantının daha geleneksel bir karışımı: %50,16

%50,16 Çoğunlukla sanal toplantı: %25,24

%25,24 Dil çeviri kulaklıkları: %15,86

%15,86 Öncelikle duygu algılayan giyilebilir cihazlarla yüz yüze etkileşimler: %8,74

İş için birincil ulaşım şekli ne olacak?

Otonom araçlar: %24,60

%24,60 Akıllı toplu taşıma araçları: %24,60

%24,60 Geleneksel ulaşım: %22,98

%22,98 Yapay zekaya optimize edilmiş otobüsler ve trenler: %13,27

%13,27 Güneş enerjili bisikletler: %8,41

%8,41 Jetpackler: %6,15

Mevcut rolünüzün gelecekte yapay zekâ ve robotik tarafından tamamen otomatikleştirilme olasılığını öngörüyor musunuz?

Hayır, olası değil: %39,81

%39,81 Evet, oldukça olası: %33,33

%33,33 Şu anda belirsiz: %26,86

Yapay zeka becerileri 2050'de iş birliğini nasıl artırabilir?

Yapay zeka araçlarının ekip projelerine kusursuz entegrasyonunu sağlayarak: %46,60

%46,60 Küresel konumlarda sanal ekip çalışmasını kolaylaştırarak: %28,80

%28,80 Ekip üyeleri arasında doğrudan düşünce paylaşımı için beyin-bilgisayar arayüzlerini kullanarak: %13,92

%13,92 Sürükleyici toplantılar için yapay zeka destekli holografik arayüzleri kullanarak: %10,68

Yapay zeka 2050'de ağırlıklı olarak hangi çalışma biçimini alacak?

Sanal yapay zeka asistanları: %43,37

%43,37 İş hayatının her alanına entegre edilmiş her yerde bulunan yapay zeka: %32,36

%32,36 Yapay zeka destekli insan benzeri çalışma arkadaşları: %8,41

%8,41 İş yerinde yapay zeka destekli evcil hayvanlar: %1,62

Şimdiye kadar elde edilen cevaplar, iş hayatına yönelik beklentilere dair genel bir bakış açısı sunuyordu. Bitrix24'ün aşağıdaki bölgelere göre ayrılmış verileri, iş hayatının geleceğinin tek tip olmadığını gösteriyor.

5 günlük çalışma haftası beklentileri

Almanya: %64,71

%64,71 İtalya: %42,11

Küresel açıdan %50,16'lık bir kısım, 3-4 günlük bir çalışma haftası öngörüyor. Bu Almanya özelinde ele alındığında ise ortaya ilginç bir sonuç çıkıyor: %64,71'i 5 gün ya da daha fazla çalışmayı bekliyor. İtalya'da da bu oranın oldukça yüksek olduğu görülüyor: %42,11'i 5 gün ya da daha fazla çalışma bekliyor.

Yapay zeka konusundaki beklentiler

Önemli düzeyde (Küresel): %49,19

%49,19 Orta düzeyde (Latin Amerika): %53,62

Dünya genelinde katılımcıların %49,19'u 2050 yılına kadar görevlerin büyük ölçüde yapay zeka ile destekleneceğini düşünüyor. Buna karşılık Latin Amerika'dan katılımcıların sadece %36,23'ü yapay zekadan büyük ölçüde destek bekliyor. %53,62'sinin beklentisi ise orta düzeyde destek yönünde.

Geleceğin çalışma ortamları

Geleneksel ofis (Almanya): %52,94

%52,94 Sanal gerçeklik (VR) ofisi (Polonya): %27,27

Dünya genelinde katılımcıların %20,39'u sanal ofiste, %36,89'u ise evden çalıştığı bir gelecek öngörüyor. Almanya'da ise katılımcıların %52,94'ü geleneksel ofisin yaygın olacağını, %5,88'i ise sanal ofisli bir gelecek olacağını düşünüyor. Polonya'da ise katılımcıların %27,27'si sanal ofise geçilmesini bekliyor.

Otomasyon kaygısı

Otomatikleştirilebilir (Brezilya): %39,52

%39,52 Muhtemel değil (Almanya): %82,35

Brezilya'da çalışanların %39,52'si, görevlerinin otomatikleştirilebileceğini düşünüyor. Almanya'da ise çalışanların sadece %11,76'sı otomasyondan endişe duyuyor. Katılımcıların %82,35'i ise tam otomasyonu mümkün görmüyor.

Bu içerik Bitrix24 iş birliği ile hazırlanmıştır.