Photo Lab uygulaması Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır.

Photo Lab, fotoğrafların için 800’den fazla mükemmel efekt içerir. Bu efektler şunlardır:

* gerçekçi fotomontajlar

* stil fotoğraf filtreleri

* güzel çerçeveler

* eğlenceli yüz fotomontajları

* tatil e-kart şablonları

* yaratıcı sanatsal efektler

* çoklu fotoğraflar için kolajlar

Ayarlama yapmana gerek yok. Sadece bir efekt ya da çerçeve seç; ardından Kamera Rulosu’ndan bir fotoğraf seç (veya telefon kameranla yeni bir fotoğraf çek) ve işte oldu. Artık eşsiz bir fotomontajın veya kolajın var. Fotoğrafını bir başyapıta dönüştür. Sevdiğin kişilerle veya diğer tüm arkadaşlarında kendine aynı fotomontaja koy. Üstelik daha önce karşılaşmadığın tarzda görünümlere ulaşırken görüntü kalitesinde bir azalma olmuyor.

Photo Lab, tüm zevklere hitap eden foto efektleri içeriyor. Sen de bunu veya daha fazlasını istiyorsan uygulamayı ücretsiz olarak indirip hemen kullanmaya başlayabilirsin.