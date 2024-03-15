Fotoğraflarınızı Tabloya Dönüştürmek için Kullanabileceğiniz Ücretsiz Uygulamalar

Teknolojinin gelişmesiyle birçok sektörde olduğu gibi fotoğrafçılıkta da önemli gelişmeler yaşandı. Birçok fotoğraf düzenleme teknolojileri geliştirildi. Bu geliştirilen fotoğraf düzenleme teknolojileriyle çeşitli uygulamalar ortaya çıktı.

Akıllı telefonlardan kullanılabilecek olan bu uygulamalar sayesinde sevdiğiniz fotoğrafları sanat eserine dönüştürebilirsiniz. Biz de bu rehberde fotoğraflarınızı tabloya dönüştürebileceğiniz ücretsiz uygulamalardan bahsedeceğiz. İşte fotoğrafları tabloya dönüştüren ücretsiz uygulamalar!

En İyi Fotoğraf Düzenleme Uygulamaları MOBİL Fotoğraf çekmek kimisi için bir tutku iken, kimisi için anıları saklamanın harika bir yoludur. Bu noktada amatör ya da profesyonel olup olmadığınız fark etmeksizin, en iyi fotoğraf düzenleme uygulamaları ile çektiğiniz fotoğrafları çok daha iyi hale getirebilirsiniz.

Fotoğraflarınızı Tabloya Dönüştürmek için Kullanabileceğiniz 10 Uygulama

Picsart

Instant Toon

Clip2Comic

Photo Lab

GoArt

Prisma

BeCasso

Watercolor Effect Art Filters

Fotor

Simplified

1. Picsart

Yapay zeka fotoğraf düzenleme uygulamaları arasında yer alan Picsart, çeşitli filtre ve araçlar sunuyor. Video, özçekim, kolaj gibi çeşitli çekim türlerinin düzenlemesini de sağlıyor. Aynı zamanda Picsart tarafından sunulan filtrelerin içerisinde seçilen fotoğrafları mükemmel tabloya dönüştüren birkaç çeşit araçta yer alıyor.

Picsart ile fotoğrafları estetik şekilde düzenleyip çok kısa sürede dijital sanat haline getirebilirsiniz. Picsart’ta ücretsiz olarak farklı yapay zekanın oluşturduğu efektlerden oluşan bir kısım var. Fotoğrafların dijital sanata dönüştürülmesi için bu kısımdan yararlanabilirsiniz.

2. Instant Toon

Fotoğraflarınızı tabloya dönüştürecek uygulamalardan birisi de Instant Toon’dur. Yalnız Instant Toon, kullanıcılarına az sayıda fotoğraf düzenleme aracı sunuyor. Bu uygulamada çizgi romanlar, siyah beyaz eskiz tasarımlar ve yağlıboya tablolar gibi birçok sayıda filtre seçeneği yer alıyor. Instant Toon sadece iOS’ta çalışıyor.

3. Clip2Comic

Kullanıcı dostu bir uygulama olan Clip2Comic karikatürler, çizgi romanlar vb. birçok sanat stiline imza atılabilir. Aynı zamanda Clip2Comic ile portrelerde basit düzenlemeler yapılabilir. Clip2Comic film rulosundan fotoğraf eklenebilir ve çekilebilir. Ücretsiz versiyonunda yeterli sayıda filtre bulunuyor.

4. Photo Lab

Photo Lab, güzel ve yaratıcı filtrelerle kullanıcılarına sunulmuştur. Photo Lab’a yapay zeka destekli teknoloji entegre edilmiştir. Bu teknoloji sayesinde fotoğraf düzenleme, kırpma gibi işlemler çok kolaylaşıyor.

Photo Lab’ta çok çeşitli filtreler bulunuyor. Kullanıcılar, filtrelerden hangisinin resme uyduğunu deneyebilir. Uygulama üzerinden kolayca görsel sosyal medya platformlarına yüklenebilir.

5. GoArt

Fotoğraflarınızı tabloya dönüştüren uygulamalar içerisinde yer alan GoArt, yapay zeka tabanlıdır. GoArt, fotoğraf ve metinlerden mükemmel sanat eserleri oluşturulmasını sağlar. Fotoğralar, tek tıkla karikatür avatarlarına dönüştürür. GoArt ile fotoğraflarınızı Picasso, Van Gogh, Monet gibi sanat eserlerine dönüştürebilirsiniz.

6. Prisma

Fotoğrafların tabloya dönüştürülmesini sağlayan bir başka uygulamaysa Prisma’dır. Birçok filtre seçeneği sunan Prisma sayesinde ortaya profesyonel görüntüler çıkarabilirsiniz. Modern sanat filtreleri ve çarpıcı fotoğraf efektleriyle oluşturulan fotoğrafları hızlıca çeşitli platformlarda paylaşabilirsiniz.

Uygulama, filtreyi uyguladıktan sonra hemen elde edilen görüntünün önizlemesini gösteriyor. Böylelikle görüntüyü beğenmediğinizde yeniden düzenleyebilirsiniz. Prisma; doygunluk, pozlama ve kontrast gibi mükemmel görüntülerin elde edilmesini sağlayan seçeneklerde sunuyor.

7. BeCasso

BeCasso uygulaması, Picasso ve Vincent Van Gogh gibi önemli sanatçılara göre tasarlanan birinci sınıf sanatsal filtrelere sahip. Çarpıcı sanat eserlerine imza atabileceğiniz BeCasso’da eskiz, sulu boya ve yağlı boya gibi filtreler yer alıyor.

Yapay zeka teknolojileriyle geliştirilen BeCasso’da oluşturulan fotoğraflar yüksek çözünürlüklüdür.

8. Watercolor Effect Art Filters

Watercolor Effect Art Filters, fotoğraflara sulu boya efektleri ekleyen filtreler sunuyor. Güzel sanat efektleri dizilerinin içerisinden birçok renkli ve çarpıcı resimler ortaya çıkarılabilir.

Tek tıklamayla olağanüstü görüntülere imza atabilirsiniz. Watercolor Effect Art Filters uygulamasıyla fotoğrafları kolayca düzenleyip sosyal medya platformlarınızda paylaşabilirsiniz.

9. Fotor

Kullanımı kolay arayüze sahip olan Fotor ile fotoğraflarınızın kalitesini üst düzeye çıkarabilirsiniz. Fotor uygulaması fotoğrafları;

Pop art,

Sulu boya,

Eskiz,

Karikatür gibi boyama stillerine dönüştürüyor.

Fotor, özelleştirilebilir seçeneklerde sunuyor. Yapay zeka destekli Fotor ile kendi fotoğraflarınızı yükleyip favori stilinizi seçebilirsiniz. Ayrıca resimlerinizi hızlıca tablolara dönüştürebilirsiniz.

10. Simplified

Yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme aracı Simplified ile fotoğraflarınızı tablolara dönüştürebilirsiniz. Fotoğrafları tabloya dönüştürmeyi sağlayan bu uygulama, kullanıcı dostu ve basit arayüze sahip. Simplified; kare kalem eskiz, suluboya ve yağlıboya gibi boyama stillerinden oluşuyor.

Yapay zeka teknolojileriyle tasarlanan Simplified’te fotoğrafların doygunluğu, rengi ve kontrastı da ayarlanabilir. Aynı zamanda fotoğrafların genel görünümünün geliştirilmesi için efekt ve filtrelerden de yararlanılır.