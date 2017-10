Pinball Cadet

Şeker Patlatma Oyunu <p><strong>Şeker Patlatma Oyunu</strong> eğer Candy Crush Saga, Candy Blast veya Bejeweled türündeki oyunları seviyorsanız hoşunuza gidebilecek benzer yapıya sahip bir oyundur.</p> <p>Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize <strong>ücretsiz</strong> olarak indirip oynayabileceğiniz bir <strong>beceri oyunu</strong> olan Şeker Patlatma Oyunu'nda oyuncular ekranda dizili olan şekerlerin aynı türde olanlarını bir araya getirerek onları patlatmaya ve bölümleri geçmeye çalışıyorlar. Dokunmatik kontrollerle rahatça oynayabileceğiniz oyunda yüzlerce bölüm yer alıyor ve boş zamanlarınızı eğlenceli bir şekilde değerlendirmenize imkan veriliyor.</p> <p>Şeker Patlatma Oyunu'nda oyuncuları 3 farklı oyun modu bekliyor. Klasik, yeni mod ve zamana karşı adlarına sahip bu oyun modlarının her birinde farklı bölümler yer alıyor. Bu modlarda şekerleri patlatırken karşımıza bomba ve yıldırım gibi bonuslar çıkabiliyor ve bu bonusları patlattığımızda daha fazla şeker patlatabiliyoruz. Oyun sade ve anlaşılır bir arayüze sahip. Yediden yetmişe her yaştan oyuncuya hitap eden Şeker Patlatma Oyunu'nu rahatlıkla oynayabilirsiniz ve can sıkıntınızı geçirebilirsiniz.</p> ÜCRETSİZ