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Pinball Cadet 1.4.4 (Android)
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Pinball Cadet

1.4.4
Android
Pinball Cadet
ÜCRETSİZ
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Yağız Sarman
Yağız Sarman

Android tabanlı mobil cihazlarda oynanabilen Pinball Cadet mobil oyunu, beceri ve aksiyon unsurlarının klasik Pinball oyunuyla buluştuğu bir tür beceri oyunudur.

Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen Pinball Cadet mobil oyunu, klasik Pinball oyunuyla kendi motiflerini birleştiren eğlenceli bir beceri oyunudur.

Pinball Cadet mobil oyununda bir efsane olan Pinball oyununun mekaniklerini günümüze uyarlamak için bir oyun hikayesi kurgulanmış durumda. Oyunda yıl 2030’dur ve insanlık işgalcilerin tehdidi altındadır. Yakın galaksilerden gelen işgalcilerin savuşturulması görevinde kaptan siz olacaksınız. Dünyayı savunma görevini üstlendiğiniz Pinball Cadet mobil oyununda oyunda bir usta haline gelerek işgalcileri def etmelisiniz.

Oynaması kolay ancak usta olması zor olan Pinball Cadet mobil oyununda 2 boyutlu grafikler ve detaylı oyun arenasıyla yenilenen Pinball Cadet mobil oyununu Google Play Store’dan hemen indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

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